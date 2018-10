”Opettajan ammatista on hyötyä valtuustotyössä”

Mervi Uusitalo 46-vuotias turkulainen kaupunginvaltuutettu ja vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtaja. Työskennellyt yli 20 vuotta luokanopettajana. Pitää erityisesti kuvaamataidon, englannin ja käsitöiden opettamisesta. Kulttuurilautakunnan jäsen. Ehdolla eduskuntavaaliehdokkaaksi.

Mervi Uusitalo, olet toiminut vuoden alusta Turun valtuuston vasemmistoryhmän puheenjohtajana. Millainen pesti on ollut ja mitä valtuustossa tapahtuu juuri nyt?

– Tehtävä on haastava ja työllistävä, mutta onneksi yhden ihmisen ei tarvitse osata kaikkea.

– Nyt on valtuustovuoden kiireisin aika, kun talousarvioneuvottelut ovat alkamassa. Keväällä tehtyyn strategiapaperiin saatiin joitain hyviä linjauksia esimerkiksi lähiötyöhön liittyen. Turussa eri asuinalueiden eriytyminen on huolestuttavan voimakasta.

– Kaupungissa on myös massiivisia investointipaineita, kuten kulttuurilaitosten remontointi ja koulujen sisäilmakorjaukset. Siksi seuraaville kymmenelle vuodelle on laadittu kasvuohjelma. Samaan aikaan oikealta uhkaillaan valtavilla säästöpaineilla ja sote-kiinteistöjen myynnillä.

Onko opettajan ammatistasi hyötyä valtuustotyössä?

– Siitä on apua, että näen esimerkiksi säästöjen vaikutukset käytännössä. Yhteiskuntaopin opettamisessa puolestaan auttaa se, että on nähnyt kuntapolitiikkaa läheltä.

Miten koulutussäästöt näkyvät koulujen arjessa?

– Osassa kouluista on valtavat ryhmäkoot, taistellaan sijaisten saamisen kanssa, saadaanko antaa tukiopetusta tai kaikille kirjat.

– Jossain kouluissa on hankittu matematiikan kirjat monivuotisina ja vanhemmat voivat halutessaan ostaa kirjan, johon voi tehdä merkintöjä. Tällainen luo suurta eriarvoisuutta perheiden välille.

– Digiloikan merkitystä väheksymättä en voi kuin ihmetellä, kuinka tietotekniikan laitteisiin tuntuu riittävän aina rahaa, kun muuhun ei.

– Ryhmän koko ei kerro välttämättä sen haastavuudesta. On eri asia opettaa ryhmää, jossa yli puolet on kotikielenään muuta kuin suomea puhuvia lapsia tai erityisen tuen lapsia kuin ryhmää, jossa on pelkästään hyvin suomea taitavia oppilaita.

Mikä saa sinut jaksamaan opetustyössä haasteista huolimatta?

– Uudessa opetussuunnitelmassa on kritisoitavaa, mutta hyvää esimerkiksi yhteiskuntaopin alkaminen jo neljännellä luokalla ja tasa-arvokasvatus, jota varten Turussakin on koulutettu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvastaavia.

– Oppimisen todistaminen, erityisesti kun huomaa asioiden loksahtelevan kohdalleen maahanmuuttajalapsilla. joista suurimmalla osalla on hyvä koulumotivaatio ja he ovat iloisia ja tyytyväisiä koulussa.

– Lasten kanssa työskennellessä on ihana nähdä, että vaikka lapset ovat aikojen saatossa muuttuneet paljon, on heissä silti myös jotain muuttumatonta iloa ja spontaaniutta. Se antaa voimia.