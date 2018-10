Lehtikuva/Jussi Nukari

SAK:n liittopäättäjien tilaisuudessa muistutettiin pääministeri Juha Sipilän lupauksesta: ei enää heikennyksiä.

SAK:n liittopäättäjien kokous on parhaillaan käynnissä Paasitornissa Helsingissä. Tilaisuudessa pidetyissä kentän edustajien puheenvuoroista kuului, että palkansaajat kokevat itsensä raskaasti petetyiksi. Kiky-sopimuksen yhteydessä pääministeri Juha Sipilä lupasi, että enempää heikennyksiä ei tule. Nyt hallitus on kuitenkin heikentämässä irtisanomissuojaa.

– Me pidämme sopimuksista kiinni. Petetyksi tullessamme osaamme puolustaa jäseniämme, sanoi esimerkiksi Teollisuusliiton hallituksen jäsen Sami Ryynänen.

Myös JHL:n pääluottamies Katja Juuti sanoi luottamuksen menneen hallitukseen. Hänen mukaansa Sipilän hallituksen politiikka on rokottanut työntekijöitä ja heikentänyt naisten asemaa. Työolot ja palkkaus heikkenevät, työn vaativuus kasvaa, säästöjä revitään työntekijöiden selkänahasta, Juuti luetteli, ja kysyi, onko tämä rakentavaa yhteistyötä.

PAMin Sanna Sipisen mukaan hallituksen märkä rätti osuu tälläkin kertaa etenkin naisten naamaan. Hän sanoi, ettei SAK ole koskaan ollut yhtä tarpeellinen kuin nyt. Tulevalla vaalikaudella hän kehotti varmistamaan, että sopimisen kulttuuri jatkuu kolmikantaisesti ja palkansaajan ääni säilyy vahvana kaikessa päätöksenteossa.

Antti Uusimaa Rakennusliitosta muistutti, että hallituksella on tekeillä myös aktiivimalli kakkonen, josta hän on kauhuissaan. Jo nyt työmarkkinoilta syrjäytyneiltä pitkäaikaistyöttömiltä on leikattu aktiivimalli ykkösellä.

AKT:n Vili-Petteri Adamsson päätti puheenvuoronsa sanaan ”yleislakko”.

Tilaisuuden avannut SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoi, ettei ay-liike vaadi mitään lisää sen päälle, että suomalainen duunari on työehtonsa ja suojansa ansainnut.