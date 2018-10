Lehtikuva/Roni Lehti

Li Andersson kyselytunnilla: Työministeri Jari Lindström, vielä tammikuussa te sanoitte minulle, että te ette ole puuttumassa irtisanomissuojaan.

Mitkä ovat SAK:n seuraavat askeleet irtisanomislakia koskevassa kiistassa? Se selviää seuraavan parin tunnin aikana. SAK:n jäsenliittojen hallitusten, valtuustojen ja edustajistojen jäsenet pitävät Helsingissä kokouksen, jota voi seurata suorana lähetyksenä järjestön verkkosivuilta.

Tilaisuudessa kuullaan kentän ääntä muun muassa Teollisuusliitosta, Rakennusliitosta ja PAMista. Askelmerkkejä tulevaan linjaa viisi sak:laista liittopuheenjohtajaa sekä SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta. Tilaisuus päättyy kello 14.30.

Mitä Lindström lupasi?



Irtisanomislakia käsiteltiin myös eduskunnassa torstaina. Kyselytunnilla sen nosti esiin vasemmistoliiton Li Andersson.

– Työministeri Jari Lindström, vielä tammikuussa te sanoitte minulle, että te ette ole puuttumassa irtisanomissuojaan, hän muistutti.

Lupauksen Lindström antoi Twitterissä 20. tammikuuta vastauksena Anderssonin kysymykseen. Tuolloin Lindström pohti verkkolehti MustReadin haastattelussa, että tulevat hallitukset joutuvat puuttumaan yleissitovuuteen, irtisanomissuojaan ja muihin isoihin asioihin.

”Näiden lausuntojen perusteella kuulostaa siltä, että sun mielestä palkoissa ja työehdoissa tarvitaan joustoa nimenomaan alaspäin”, Andersson kommentoi Lindströmille.

Suomessa on jo kansainvälisesti verrattuna heikko irtisanomissuoja, ja nyt sitä halutaan "työllisyyden" nimissä heikentää lisää. Näiden lausuntojen perusteella kuulostaa siltä, että sun mielestä palkoissa ja työehdoissa tarvitaan joustoa nimenomaan alaspäin. — Li Andersson (@liandersson) 20. tammikuuta 2018

Lindström vastasi, ettei ole ”henkilökohtaisesti” puuttumassa irtisanomissuojaan, vaan pohtii tulevaa.

Ei. Miten tämä voi olla näin vaikeaa? Minä en ole henkilökohtaisesti puuttumassa irtisanomissuojaan. Mutta haastattelussa pohdittiin tulevaa. Ja ennustan että nämä aiheet nousevat esille. — Jari Lindström (@lindstrom_jari) 20. tammikuuta 2018

– Tässä nyt kuitenkin ollaan, ja tämän maan suurin keskustelun aihe on ollut kriisiin ajautunut työmarkkinatilanne, Andersson sanoi kyselytunnilla.

Kriisi yhden etujärjestön lobbauksen takia



Hän jatkoi, etteivät hallituksen tällä viikolla esittelemät muutokset lakiin muuta esityksen ongelmia, eli työpaikan koko määrittelisi edelleen työntekijän työsuhdeturvaa.

– Ministeri Lindström, onko siis tosiaan niin, että hallitus on valmis ajamaan työmarkkinat kriisiin yhden etujärjestön lobbauksen takia?

Lindström kiisti hallituksen olevan minkään etujärjestön asialla.

– Me olemme työllisyyden asialla. Tehtävänä on madaltaa työllistämiskynnystä pienissä yrityksissä, ja työllistämiskynnykseen vaikuttaa se, miten vaikeaa irtisanominen on.

– Tässä on kyse myös sääntelyn oikeasuhtaisuudesta: missä määrin pieneltä työnantajalta voidaan edellyttää työsuhteen pysyvyyttä semmoisessa tilanteessa, jossa työntekijä menettelee merkittävällä tavalla velvollisuuksiensa vastaisesti. Pienellä työnantajalla on heikommat mahdollisuudet kantaa yksittäisen työntekijän moitittavan menettelyn seurauksia. Suurin osa työpaikoista syntyy sinne pieniin yrityksiin, sen takia työllistämiskynnyksen madaltaminen pienissä yrityksissä on tärkeää. Tämä on työllistämistoimenpide.

Andersson toisti jälleen sen, ettei hallitus ole pystynyt yhtään tutkimustulosta, joka tukisi Lindströmin väitettä.

– Tiedämme, että jopa Elinkeinoelämän keskusliitto näkee tässä ongelmia, joten minun tiedossani ei ole muita tahoja kuin hallitus ja Suomen Yrittäjät, jotka tätä hanakasti ajavat.

– Muutosta on perusteltu työmarkkinoiden joustavuuden lisäämisellä, mutta tosiasiassahan tämä muutos tuo joustoja vain yhdelle osapuolelle. Työntekijälle henkilöperusteisesta irtisanomisesta seuraa karenssi, Andersson sanoi.