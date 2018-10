Lehtikuva/Martti Kainulainen

Syksy on futisromantikon kulta-aikaa. Mikä olisikaan parempi tapa viettää pimeneviä syysiltoja kuin nauttimalla futiksesta paikan päällä, kun kentän iltavalot ovat syttyneet ja käsiä lämmittää pahvimuki täynnä kahvia? Kotimainen futiskausi huipentuu lähiviikkoina, ja itse kunkin kannattaa suunnata fiilistelemään suosikkijoukkuettaan – talvella kun tätä herkkua ei juuri tarjolla ole.

HJK ehti varmistaa mestaruutensa jo hyvissä ajoin ennen Veikkausliigakauden loppua, mikä tuskin yllätti ketään. Sarjan viimeisinä viikkoina mielenkiinto kohdistuukin mitalisijoihin, paikkoihin eurokentillä sekä putoamistaisteluun. Liigan häntäpäässä PS Kemin suora putoaminen sarjaporrasta alemmaksi sinetöityi viime viikonloppuna, eikä seuran tulevaisuus näytä järin ruusuiselta oikeastaan millään sektorilla. Viimeinen naula Meri-Lapin ykkösjoukkueen arkkuun saattavat olla talousvaikeudet, ja seura onkin joutunut lähestymään ystäviään hattu kourassa. Tavoitteena on kerätä kuukaudessa satatuhatta euroa, mikä ei luvalla sanoen kuulosta järin todennäköiseltä. Nähtäväksi jää, pelataanko Kemissä ensi kaudella lainkaan ja jos pelataan, millä tasolla.

Liigan loppukautena monen huomio on kiinnittynyt nuorten lupausten esiinmarssiin. Tosissaan mitaleista taistelevan Ilveksen lähes koko puolustuslinja on koostunut viime aikoina parikymppisistä omista kasvateista, ja sarjapaikastaan kynsin hampain kiinni pitävän TPS:n nuori hyökkäyskalusto murjoi viime viikonloppuna FC Lahtea niin, että Mustia Kuhnureita pitkään luotsannut Toni Korkeakunnas sai – monen mielestä viimein – lähtöpassit. Raitapaitojen loppukauden otteluohjelma on kuitenkin niin haastava, että hyvästä vireestä huolimatta liigapaikkaa ei uskalla vielä Tepsille luvata. Ja on IFK Marienhamnilla ja SJK:llakin sanansa sanottavana.

Toveri Alavuotunki purki Ykkösen kauden jo muutama viikko sitten tällä palstalla, joten luodaan tällä kertaa katse vielä pykälää alemmas. Kakkosen kausi saatiin jo männäviikolla päätökseen, ja nousukarsintaparitkin arvottiin: ne ovat MYPA–TPV ja GBK–MuSa.

Kauden otteiden perusteella C-lohkon joukkueet TPV ja GBK ovat vahvoilla. Tuskin olin ainoa, joka ennen kautta piti tuota ”pohjoislohkoa” lohkoista heppoisimpana, mikä osoittautui aivan virheelliseksi luuloksi. Parhaana lohkokakkosena karsintoihin edennyt GBK Kokkolasta tulee todennäköisesti pyörittelemään B-lohkon voittanutta porilaista Musan Salamaa miten tahtoo, ja Tampereen Pallo-Veikot antavat luultavimmin A-lohkon MYPAlle samanlaisen käsittelyn etenkin, kun myllykoskelaisten ongelmana on läpi kauden ollut ailahteleva puolustus. Uutta nousua konkurssin jälkeen tekeviltä mylsäläisiltä karsintapaikka jo itsessään on melkoinen saavutus, nousihan joukkue vasta täksi kaudeksi Kakkoseen.

Eikä kuuma futissyksy sarjapalloiluun tyhjene, ei suinkaan! Viikon päästä Viroon Nations League -otteluun matkaa Huuhkajien siivellä ennätysmäärä faneja, ja toivottavasti voitto hoidetaan kotiin sekä kentällä että katsomossa. Markku ”Rive” Kanervan joukkue tuleviin maaotteluihin on jo nimetty, ja itseäni ilahdutti erityisesti puolalaisessa seurajoukkueessaan laatunäyttöjä antaneen Petteri Forsellin paluu maajoukkuepaitaan. Nähtäisiinkö Tallinnassa ja paria päivää myöhemmin Tampereella (jossa vastassa Kreikka) Forsellin ja niin ikään loistavaan vireeseen seurajoukkueessaan äityneen Teemu Pukin muodostama kärkipari?

Viikon vakiorivillä on lädipalloa, mutta jatketaan silti vielä hetki sinivalkoiset silmälasit nokalla. Kohteessa 7 Championshipin kärkikahinoihin noussut Norwich saa kotonaan vastaansa Stoken. ”Kanarialinnut” ovat petranneet peliään kauden alusta, eikä menestyksestä voi puhua mainitsematta Teemu Pukkia, joka on mättänyt joukkueelleen maaleja lähes jokaisessa viime viikkojen ottelussa. Moni mietti Pukin siirrosta sumusaarille kuultuaan, miten pellavapää mahtaa tunnetusti fyysisessä ja rankassa sarjassa pärjätä – ja näitä pyöritteli uutisointien mukaan myös Pukki itse. Epäluulot olivat turhia, Norwich porskuttaa kohti sarjakärkeä, fanit myyvät Pukki party -t-paitoja ja iloitsevat uuden sankarinsa huippuvireestä. Varma ykkönen tähän.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 6.10. klo 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 1(2), 2(x), 1, 1, 1, 1, 2(1), 1, 2(x), 1(x), 1, 1(x).

Viikon väite: On kaksi tapaa suorittaa pitch invasion eli kentälle ryntääminen: oikea ja väärä. Oikein: Juosta porukalla viheriölle juhlimaan ottelun päätyttyä esimerkiksi voitettua mestaruutta hyvässä hengessä yhdessä pelaajien kanssa. Väärin: Rynnätä kentälle matsin jälkeen mestaruuden varmistuttua jo ajat sitten, tapella vastapuolen fanien kanssa ja saada omatkin pelaajat raivoihinsa. Terveisiä vaan asianosaisille Klubi-faneille ja vähän honkalaisillekin, toivottavasti porttikieltonne otteluihin ovat pitkät.