Suomi on oikeusvaltio, jossa korkeassa asemassa olevat virkamiehet voivat joutua vastaamaan teoistaan.

Tällä viikolla alkoi huhtikuulle saakka kestävä poliisioikeudenkäynti, jossa on syytettynä korkeassa asemassa vaikuttaneita poliisihallinnon virkamiehiä. Taannoin syytettynä oli valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen, joka myös irtisanottiin tehtävästään.

Edellinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero on saanut virkarikossyytteen. Hänen lisäkseen virkarikoksesta ovat syytteessä keskusrikospoliisin päällikön virasta hyllytetty Robin Lardot, Helsingin poliisilaitoksen johtajan paikalta hyllytetty Lasse Aapio ja Helsingin poliisilaitoksen entinen johtaja Jukka Riikonen sekä entinen Helsingin huumerikosyksikön päällikkö Jari Aarnio.

Heitä epäillään laiminlyönneistä huumepoliisin tietolähdetoiminnassa. Ensimmäiset laiminlyönnit ovat tapahtuneet jo lähes kymmenen vuotta sitten. Helsingin huumepoliisi oli tuhonnut tietolähderekisterinsä, eikä Helsingin poliisilaitos halunnut noudattaa tietolähdetoimintaa koskevia määräyksiä.

Vastuulliset esimiehet eivät ole puuttuneet lainvastaiseen toimintaan. Kaikki syytetyt kiistävät syytteet.

Oikeudenkäynti vahvistaa uskoa oikeusvaltion toimintaperiaatteisiin, mutta luottamus poliisiin horjuu. Luottamus poliisiin on kestänyt kohtuullisesti, vaikka tapaus Aarnio on ollut julkisuudessa vuosia. Aarnion oikeudenkäynnin seuranta ja muuttuminen osaksi rikoskirjallisuutta on saanut pohjoismaisen dekkariviihteen piirteitä. Kyse on kuitenkin poliisin vastuuttomasta toiminnasta 2000-luvun Suomessa.

Prosessin pisti alulle Päivi Räsänen toimiessaan kristillisten sisäministerinä. Tuskinpa hän itsekään ymmärsi, miten vakavasta ja laajasta asiasta oli kyse, kun hän vaati selvitystä poliisiviranomaisten toiminnasta.

Eduskunta antaa laajat oikeudet poliisiviranomaisille puuttua yksityisyyden suojaan säätäessään tiedustelulait hallituksen esittämässä muodossa.

Tiedustelulakien yhteydessä on nostettu esiin poliisin ja suojelupoliisin toiminnan valvonta. Suojelupoliisin ja tiedustelutoiminnan valvonta tulee eduskunnan alaisuuteen.

Poliisijohdon oikeudenkäynti osoittaa laillisuusvalvonnan suuren merkityksen. Valvonnan tärkeys korostuu tiedustelutoiminnassa, sillä tiedustelutoiminta saattaa kohdistua myös täysin ulkopuolisiin ihmisiin.

sirpa.puhakka@kansanuutiset.fi