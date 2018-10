Lehtikuva/Roni Rekomaa

Palkinto myönnettiin eläimiin liittyviin rikoksiin keskittyvän tutkintaryhmän perustamisesta.

Joka vuosi Eläinten viikolla SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto jakaa Vuoden eläinsuojeluteko -palkinnon henkilölle tai organisaatiolle, joka on toiminnallaan tuonut esiin epäkohtia eläinten oloissa tai edistänyt merkittävällä tavalla eläinten hyvinvointia.

SEYn toiminnanjohtajan Kati Pullin mukaan palkinnon myöntäminen Helsingin poliisilaitokselle oli helppo päätös. Laitos perusti ensimmäisenä Suomessa eläimiin liittyvien rikosten tutkintaryhmän.

– Eläinsuojelurikoksiin erikoistuneet poliisit ovat edellytys sille, että eläimiin liittyvät tapaukset saadaan asianmukaisesti tutkittua ja että lakia rikkoneet saadaan edesvastuuseen, sanoo Pulli.

Eläimen kärsimys on usein yhteydessä omistajan elämänhallinnan ongelmiin.

Helsingin poliisilaitoksessa palkinto otettiin ilolla vastaan.

– On selvää, että eläinsuojelurikosten tutkintaryhmä on odotettu ja tarvittu uudistus, sanoo ryhmän tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Anne Hietala.

Eläinsuojelurikkomusten määrä kasvussa

Helsingin poliisin tietoon tulleiden eriasteisten eläinsuojelurikosten ja -rikkomusten määrä on viimeisen viiden vuoden aikana kasvanut.

Vuonna 2013 kokonaismäärä oli 39, viime vuonna 49. Tänä vuonna rikosepäilyjä oli elokuun puoliväliin mennessä jo 50, siis yksi enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä.

Tapausten keskittäminen ryhmälle, jonka jäsenillä on erityisosaamista eläimiin liittyvien rikosten tutkinnasta, tehostaa tutkintaprosessia. Se myös vapauttaa muiden ryhmien aikaa muiden rikosasioiden tutkintaan.

Esitutkinnan ohella ryhmän tehtävänä on myös ennalta estää rikoksia, kehittää eläinsuojelutapauksiin liittyviä prosesseja sekä tiedottaa eläinten hyvinvointiin vaikuttavista asioista Helsingin alueella.

– Eläimiin liittyvien rikosten tutkintaryhmä on yhteyspiste, johon eri yhteistyötahot voivat ottaa yhteyttä eläimiin liittyvissä asioissa, sanoo Helsingin poliisilaitoksen Rikostutkintayksikön johtaja, rikosylitarkastaja Jonna Turunen.

Ryhmä suorittaa esitutkinnan esimerkiksi seuraavissa asioissa: eläinsuojelurikokset- ja rikkomukset, metsästysrikokset, eläinten laiton maahantuonti ja salakuljetus ja eläinten aiheuttamat konfliktit.

Ihmisten ongelmat heijastuvat eläimiin

Kati Pulli muistuttaa, että eläimen kärsimys on usein suoraan yhteydessä omistajan sosiaalisiin ja muihin elämänhallinnan ongelmiin.

Siksi hän pitää tärkeänä, että eri toimijat tekevät yhteistyötä apua tarvitsevien ihmisten ja eläinten löytämiseksi.

Anne Hietalan mukaan juuri tähän pyritään moniammatillisella yhteistyöllä.

– Poliisilla on tosielämän esimerkkejä siitä, miten esimerkiksi vakavasta päihdeongelmasta kärsinyt ihminen on havahtunut elämänsä ongelmiin siinä vaiheessa, kun hänelle tärkeät eläimet on otettu laiminlyöntien vuoksi viranomaisen haltuun. Ihminen on siinä vaiheessa ryhdistäytynyt ja saanut elämänsä tasapainoon ja siten myös lemmikit takaisin itselleen.

Eläintapauksiin liittyy usein myös muuta rikollisuutta, kuten talous- ja verorikoksia.

– Pidämme tärkeänä, että ryhmä pyrkii myös ehkäisemään eläinsuojelurikoksia ennalta ja toimimaan tiiviissä yhteistyössä muiden viranomaisten ja eläinalan toimijoiden, kuten eläinsuojelujärjestöjen kanssa, sanoo Pulli.

Uusi tutkintaryhmä rohkaisee ihmisiä ottamaan yhteyttä, jos herää epäilys eläimen kaltoinkohtelusta.

Ilmoituksen voi tehdä henkilökohtaisesti Helsingin poliisilaitoksella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen elainsuojelurikokset.helsinki@poliisi.fi. Akuuteissa tilanteissa tulee soittaa hätänumeroon 112.

Tänään vietetään Eläinten päivää, joka aloittaa Eläinten viikon.