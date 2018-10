Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

SDP repäisi kaulan kokoomukseen ja keskustaan.

Ylen syyskuun mielipidemittauskertoo puoluekentän olevan isossa liikkeessä puoli vuotta ennen seuraavia eduskuntavaaleja.

Kärjessä oleva SDP loikkasi peräti 2,3 prosenttiyksikköä ja on 22,6 prosentin kannatuksellaan nyt ylivoimaisesti suurin puolue. Kaulaa tähän asti lähes tasoissa olleeseen kokoomukseen (18,9) on yli 3,5 prosenttiyksikköä. Täytyy tapahtua tavattomia mullistuksia, että seuraavan pääministerin nimi ei ole Antti Rinne.

Pääministeripuolue keskustan kannatus mataa 17,6 prosentissa.

Mielipidemittaus on mieluisaa luettavaa myös vasemmistoliitolle. Puolueen kannatus nousi 9,8 prosenttiin – 10 prosentin haamuraja on siis enää milleistä kiinni.

Edellisestä mittauksesta kannatus nousi 0,7 prosenttiyksikköä, mutta pidempää kehitystä katsottaessa kyseessä on nousu uudelle tasolle. Koko tämän vuoden Ylen gallupeissa kannatus on liikkunut 9 prosenttiyksikön molemmin puolin, mutta oli kesällä alamaissa ja heinäkuussa vain 7,7 prosentissa.

9,8 prosenttiin vasemmistoliitto on yltänyt viimeksi heinäkuussa 2016. Ennen kesää 2016 puolue ei säännöllisesti yltänyt edes 9 prosenttiin kymmeneen vuoteen.

Vihreille tutkimus on edelleen karmeaa luettavaa. Vuosi sitten jopa pääministeripuolueen asemasta haaveilleen puolueen kannatuksesta suli taas prosenttiyksikkö ja uusin tulos on 11,6 prosenttia.

Vihreät on pitkään ollut mielipidemittauksissa neljänneksi suurin puolue, mutta nyt se paikka on myös vasemmistoliiton ulottuvilla. Eroa on toki edelleen 1,8 prosenttiyksikköä, mutta muutoksen suuntakin on nopea. Vihreiden kannatuksesta on puolessa vuodessa sulanut yli 3 prosenttiyksikköä, vasemmistoliitto eteni kahden viimeksi kuluneen kuukauden aikana 2,1 prosenttiyksikköä.

Nyt sairauslomalla olevan Touko Aallon ensimmäinen vuosi vihreiden puheenjohtajana on ollut hirveä. Vuosi sitten kannatus oli 17,8 prosenttia. Kuuden prosenttiyksikön muutos vuodessa on Suomessa poikkeuksellisen epätavallista. Se vertautuu lähinnä perussuomalaisten nopeaan nousuun ennen vuoden 2011 eduskuntavaaleja.

Perussuomalaisten kannatus oli nyt 9,3 prosenttia. Puolueesta irronneet siniset romahtivat 1,1:een.

Irtisanomislaki vaikuttaa



Vasemmistopuolueiden nousun takana on irtisanomislaki, arvioi Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja Ylelle.

– Kun SDP nousi alkuvuodesta suurimmaksi puolueeksi, puhuttiin aktiivimallista. Nyt ammattiyhdistysliikkeellä ja hallituksella on jälleen konflikti päällä, joten se auttaa sosiaalidemokraatteja.

Myös vasemmistoliiton nousu tulee lähinnä työväestöä edustavilta vastaajilta, Turja kertoo.