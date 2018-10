Lehtikuva/Stringer

Tautiepäilyt lähes kolminkertaistuneet taisteluista kärsivässä Hodeidassa.

Pelastakaa Lapset -järjestön tukemat terveyskeskukset raportoivat, että epäiltyjen koleratapausten määrä on kasvanut 170 prosenttia viimeisten kolmen kuukauden aikana Hodeidan maakunnassa. Aliravitsemus, maan sisäinen pakolaisuus sekä romahtava vesihuolto voivat aiheuttaa uuden kolera-aallon.

Myös muualla maassa koleraepäilyjen määrä on kasvanut, kertoo Pelastakaa Lapset tiedotteessaan.

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan noin 30 prosenttia kaikista epäillyistä tartunnoista on alle viisivuotiailla.

Puhtaan veden saaminen on oleellista koleran hallinnassa.

Taistelut kiihtyneet

Mahdolliset koleratapaukset ovat Hodeidan alueella lisääntyneet samaan aikaan, kun taistelut huthien sekä Saudi-Arabian ja Arabiemiirikuntien johtaman liittouman välillä ovat kiihtyneet dramaattisesti.

Heinäkuussa tehdyt ilmaiskut vahingoittivat jätevesi- ja vesilaitosta, joka toimittaa suurimman osan Hodeidan vedestä. Sen jälkeen koleraepäilyjen määrä lähes kaksinkertaistui.

Syyskuussa taistelut ovat lisääntyneet Hodeidan satamakaupungin ympärillä. Pelastakaa Lapset varoittaa, että mikäli taistelut saavuttavat tiheästi asutetut alueet tai jos kaupunki saarretaan, tuloksena on humanitaarinen katastrofi.

Hodeidan maakunnassa elää lähes 100 000 vakavasti aliravittua lasta. He sairastuvat muita lapsia helpommin ripulitauteihin ja myös kuolevat niihin herkemmin.

Yli puoli miljoonaa ihmistä on paennut kodeistaan Hodeidassa kesäkuun jälkeen. He elävät ahtaissa oloissa ilman puhdasta vettä ja sanitaatiota. Huhtikuusta elokuuhun kestävä sadekausi pahentaa ongelmaa entisestään.

Terveys- ja vesihuolto kärsivät

Kolera on tartuntatauti, joka leviää saastuneen ruuan ja veden mukana. Puhtaan veden saaminen on oleellista taudin hallinnassa.

Koleraa on melko yksinkertaista hoitaa, mikäli lapsia nesteytetään, he saavat antibiootteja ja sairaalojen sekä klinikoiden varustelutaso on asianmukainen. Lähes neljä vuotta kestänyt konflikti on kuitenkin johtanut siihen, että Jemenin terveysjärjestelmä on lähes romahtanut.

Jemen kärsi vesipulasta jo ennen konfliktia. Enemmistö ihmisistä on riippuvaisia kaivoista ja vettä kuljettavista rekoista. Sotiminen on vahingoittanut vesihuoltoa.

