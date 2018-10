Lehtikuva/Panu Pohjola

Monen muun ammattiliiton tapaan, myöskään Tehy ei hyväksy hallituksen esittämää kompromissia irtisanomislakia koskevassa kiistassa. Tehyn mukaan hallituksen julkistamat korjaukset sisältävät samat ongelmat palkansaajien kannalta kuin aiempi esitys: rajan laskeminen alle 10 henkilöä työllistäviin yrityksiin ei poista perustuslaillisia ongelmia. Työntekijät asetetaan edelleen erilaiseen asemaan yrityksen koon perustella erittäin oleellisessa asiassa, irtisanomissuojassa.

– Kyse on työsopimuslaista, jonka keskeinen periaate on heikomman osapuolen eli työntekijän suojelu. Lain muuttamiselle on siksi oltava erityisen painavat syyt, joita nyt ei ole. Tutkitun tiedon sijaan hallitus toivoo myönteisiä vaikutuksia, ja perustaa näkemyksensä ilmeisesti vain Suomen Yrittäjien tekemään kyselyyn, kritisoi Tehyn 1. varapuheenjohtaja Anna-Leena Brax.

Tehyn mukaan lakiesitys on edelleenkin epäselvä siltä osin, millä tavoin irtisanominen olisi helpompaa pienissä yrityksissä. Lakiuudistus merkitsisi siis paljon uusia tulkintaongelmia ja lukuisia oikeusriitoja tulevaisuudessa.

– Lainsäätäjä on itse syyllistymässä oikeuslaitoksen turhaan kuormittamiseen. Laki on epäselvä ja oikeuskäytäntöä joudutaan kokoamaan useita vuosia. Samalla aiheutetaan epävarmuutta paitsi työntekijöille myös yrityksille.

”Ristiriitainen viesti”



Laki ei estä sopimasta paremmasta irtisanomissuojasta työehtosopimuksilla, kuten työministeri Jari Lindström tiedotustilaisuudessa totesi.

Braxin mukaan hallituksen viesti on ristiriitainen. Halutaan laki, mutta samalla korostetaan, että työehtosopimuksilla voi sopia paremmin.

– On lainsäätäjän tehtävä taata Suomessa yhdenvertainen irtisanomissuoja työntekijöille. Irtisanomissuojasta sopiminen työehtosopimuksilla ei ole niin helppoa kuin ministeri Lindström ehkä kuvittelee. Sopiminen edellyttää molempien osapuolten tahtoa.

”Kohdistuu käytännössä naisiin”



Tiedotustilaisuudessa todettiin myös, että miesvaltaisilla aloilla on jo sovittu työehtosopimuksissa paremmasta irtisanomissuojasta.

– Käytännössä laki siis kohdistuu naisvaltaisiin aloihin, koska miesvaltaisilla aloilla asia on jo hoidettu työehtosopimuksilla. Jälleen pitää kysyä, missä on tasa-arvo?

Tehy kannattaa kolmikantaista valmistelua. Irtisanomissuojaan liittyvä akuutti tilanne ratkeaa siten, että nykyinen lakiesitys vedetään pois ja sekä henkilöperusteinen että tuotannollistaloudellinen irtisanomissuoja otetaan kokonaisuudessaan tarkasteluun kolmikantaisessa työryhmässä.

Tällä hetkellä Tehy ei näe mahdollisuuksia sovulle. Nykyinen lakiesitys on torso eikä sitä voi hyväksyä. Tehy jatkaa työtaistelutoimenpiteiden valmistelua ja jatkotoimista kerrotaan myöhemmin.