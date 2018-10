Rakennusliitto

Rakennusliiton varapuheenjohtajan Kyösti Suokkaan mukaan se ei ole yllätys, että EK haluaisi parantaa työllisyyttä leikkaamalla työttömyysturvan kestoa ja tasoa.

Suokkaan mukaan työnantajajärjestö EK:n uudet tavoitteet pohjustavat meille halpatyön todellista tsunamia.

”Taustalla on pirullisempi tavoite. Leimaamalla toistuvasti Suomessa asuvat työtä vieroksuviksi ja laiskoiksi, pohjustetaan maaperää ulkomaisen halpatyövoiman tsunamille. EK:n ja kokoomuksen välille voi piirtää yhtäläisyysmerkit ja kokoomuksen työmarkkinapoliittiset tavoitteet tiedetään. Nyt linjataan ohjelmaa Orpo ykköselle”, Suokas kirjoittaa blogissaan.

Työttömyysturvaa kalutaan vuosi vuodelta

Hän toteaa, että työttömyysetuudet leikkaamalla saadaan kyllä työlle ahneita. ”Pohjois-Korean asukkaat syövät ajoittain ruohoa, kun valtavaa puolue- ja armeijaeliittiä ylläpitävästä ydinasevaltiosta loppuu ruoka. Siperian tukkikämpille riittää lähtijöitä, vaikka kotiin pääsee vasta viiden vuoden kontrahdin jälkeen.”

Suomessakin kehityksen suunta on Suokkaan mukaan selvä. ”Työttömyysturvaa kalutaan vuosi toisensa jälkeen. Ministeri Lindstömin (sin.) aktiivimalli ykkönen leikkasi päivärahaa melkein kaikilta. Lindström kakkonen työnhakupelleilyineen jakaa karensseja työttömille, jotka eivät selviä kapulakielisistä viranomaisvaatimuksista. Puolella miljoonalla suomalaisella on kirjoitetun tekstin hahmotushäiriö. Plussana tulevat kieltä osaamattomat ulkomaalaistaustaiset, joille hakemusten ja raporttilomakkeiden täyttäminen on täysin absurdi vaatimus.”

Jokainen kynnelle kykenevä on jo töissä

Suokas muistuttaa blogissaan, että EK:n tiedotteen kansikuvapoikana oli luonnollisesti rakentaja. ”Luomassa mielikuvaa, että nimenomaan rakennusalalla vältetään töitä. Rakennusalan työttömyyskassan 50 000 jäsenestä työttömänä oli syyskuussa 3 973. Luvussa ovat mukana päivänkin työttömänä tai lomautettuna olleet. Paljon pätkätöitä tarjoavalla alalla ei luku tämän alemmaksi voi mennä.”

”Miten tämän vajaan neljäntuhannen ihmisen työttömyysturvan leikkaaminen lisäisi työllisyysastetta? Jokainen kynnelle kykenevä on jo töissä. Palkka, vaikka työehtosopimuksen mukainen, on kaksinkertainen työttömyyspäivärahaan verrattuna. Rakentajat, kuten ihmiset yleensä, haluavat myös käydä töissä, vaikka muuta väitettäisiin.”

Moldovalaiset lähtökuopissa

Suokas kertoo saaneensa jokin aika sitten nähtäväkseen asiakirjoja, joilla ”itäisten maiden viisaat miehet esittelivät suunnitelmiaan tuoda rakentajia ja metallimiehiä Suomeen EU-alueen ulkopuolelta”. Asiakirjojen pohjalta hän toteaakin, että mikäli työlupien saatavuusharkinta poistuu, tuhannet ukrainalaiset, valkovenäläiset ja moldovalaiset rakentajat ja metallimiehet ovat lähtökuopissa.

Jo nyt rakennusalan työlupien saatavuusharkinta on poistettu Etelä-Suomesta ja väkeä tulee. Suokas toteaa, että täydellistä hulabaloota rajoittaa viranomaisten mahdollisuus kiertää hana kiinni.