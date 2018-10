Lehtikuva/Mesut Turan

SAK linjaa jatkotoimia perjantaina.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL jatkaa järjestöllisiä toimia hallituksen irtisanomislakia vastaan, vaikka työministeri Jari Lindström esitti siihen tiistaina lievennyksiä.

JHL aloitti maanantaina 1. lokakuuta ylityö- ja vuoronvaihtokiellon lähes kaikilla sopimusaloillaan. Liiton mukaan irtisanomislain valmistelusta pitää luopua, jotta se lopettaa järjestölliset toimet. Puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sanoo, etteivät hallituksen esittämät lievennykset muuta sitä tosiasiaa, että laki loisi Suomeen kahden kerroksen työmarkkinat, joissa osa työntekijöistä on toisia heikommassa asemassa.

”Puhdas silmänkääntötemppu”



Hallitus esittää nyt, että irtisanomista helpotetaan alle 10 hengen yrityksissä. Aiempi esitys oli, että irtisanomista helpotetaan yrityksissä, joissa on korkeintaan 20 työntekijää.

JHL:n mielestä rajan laskeminen on puhdas silmänkääntötemppu. Tilastokeskuksen mukaan Suomen yrityksistä liki 90 prosenttia on sellaisia, joissa on töissä korkeintaan neljä henkeä.

Päivi Niemi-Laineen mukaan hallitus on pikkuhiljaa tajuamassa, että sen ajama lakimuutos on susi syntyessään. Seuraavaksi hallituksen pitää älytä vetää laki kokonaan pois.

– Työntekijöiden nöyryyttämisen ja työehtojen murentamisen on loputtava. Kahden kerroksen väki työmarkkinoilla ei kerta kaikkiaan käy. Lähdemme edelleen siitä, että heikennykset on peruttava kokonaan.

Hallituksen uusi esitys ei poista myöskään sitä ongelmaa, että potkut saanut työntekijä voi joutua kohtuuttoman pitkään karenssiin. Hallitus on muuttanut karenssin mittaa lakiesityksessä.

– Karenssilla kaupankäynti ei pelasta tätä esitystä, Niemi-Laine alleviivaa.

Niemi-Laine muistuttaa, että liitto on valmiina ylityö- ja vuoronvaihtokiellon lisäksi muihinkin toimiin, jos irtisanomislain valmistelu jatkuu.

SAK koolla perjantaina



SAK:n liittopäättäjät linjaavat irtisanomislain vastaisia jatkotoimia perjantaina. Noin 500 sak:laista liittopäättäjää on koolla Helsingin Paasitornissa perjantaina alkuiltapäivällä pari tuntia kestävässä tilaisuudessa.