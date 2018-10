Lehtikuva/Markku Ulander

Harvassa tukimuodossa työpaikalla olo perustuu työsuhteeseen ja siitä maksettavaan palkkaan.

Palvelualojen ammattiliiton PAMin tuore muistio kokoaa yhteen sen, millä asioilla ja millaisin ehdoin erilaisilla tukimuodoilla työskentelevät ihmiset ovat työpaikalla.

Työpaikoilla on yhä enemmän ihmisiä, jotka ovat siellä harjoittelussa, oppimassa tai kokeilemassa. Luottamusmiehillä on vaikeuksia pysyä perässä, minkä sääntöjen mukaan kulloinkin pitäisi mennä.

PAMissa tehtyyn muistioon on koottu yksiin kansiin tärkeimmät tuet, joiden pohjalta ihmisiä on työpaikoilla erilaisissa harjoitteluissa ja kokeiluissa. Muistioon on koottu tukien tarkoitus, keskeiset säännöt ja myös tukimuodon suosio.

Tukimuodoilla paikataan normaaliakin työvoimatarvetta

Muistion kokoamiseen osallistunut PAMin sosiaalipoliittinen asiantuntija Mari Kettunen pitää tukia sinänsä perusteltuina.

ILMOITUS

– Kun työttömyys pitkittyy, suoraan avoimille työmarkkinoille työllistyminen voi olla hankalaa. Erilaiset tukimuodot voivat toimia väylänä työllistymiseen ja näin ollen ne ovat tärkeitä, Kettunen arvioi.

Työpaikan työntekijöiden näkökulmasta näyttää Kettusen mukaan kuitenkin toisinaan siltä, että tukityöllistämistä tai työssäoppijoita käytetään paikkaamaan normaalia työvoimatarvetta.

– Silloin tuen tai harjoittelun tarkoitus ei toteudu sen paremmin tuetun, työssäoppijan kuin työyhteisönkään näkökulmasta.

Valvonta jää Kettusen mukaan usein sen varaan, että työnantaja ilmoittaa työvoimahallinnolle, ettei työntekijöitä ole takaisinottovelvollisuuden piirissä.

Vain harvoin kyse työsuhteesta

Harvassa tukimuodossa työpaikalla olo perustuu työsuhteeseen ja siitä maksettavaan palkkaan.

Toinen muistion tekijöistä, PAMin koulutuspoliittinen asiantuntija Mikko Laakkonen ja Kettunen sanovatkin, että käytännössä työpaikan luottamusmiehillä on tärkeä rooli seurata, ettei tukimuotoja käytetä väärin.

Roolin hoitamisessa muistiosta on varmasti hyötyä luottamusmiehille.

Muistiosta selviää esimerkiksi se, että jos tukimuoto on palkkatuki, silloin kyseessä on työsuhde ja palkan pitää olla työehtosopimuksen mukainen ja että tuettava on työtön, jonka on vaikea työllistyä tai sitten hän on oppisopimusopiskelija.

Jos tukimuoto on työkokeilu, kyse ei ole työsuhteesta eikä palkkakaan silloin ole tes:n mukainen vaan toimeentulonsa työkokeilussa oleva saa kuten työttömänä ollessaankin. Sen lisäksi hänelle voidaan maksaa 9 euron kulukorvaus päivältä.

PAM:n taulukosta voi tarkistaa muun muassa, onko palkkatuki- tai työkokeilunimekkeellä työpaikalle ilmestynyt ihminen työsuhteessa vai ei, eli maksetaanko hänelle palkkaa.