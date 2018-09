Kris Janssens/IPS

Kambodžan faktat Valtio Kaakkois-Aasiassa Asukkaita 16,2 miljoonaa Kansallisen köyhyysrajan alla 13,5 % (2014) Yli 15-vuotiaista lukutaitoisia 73,9 % Sijoitus Inhimillisen kehityksen indeksissä 143/188 (Lähde: YK) ILMOITUS

Sihanoukvillessä toimii jo satakunta kasinoa.

Sihanoukville, Kambodža – IPS/Kris Janssen Kambodžan rannikolla sijaitsevasta Sihanoukvillesta on tullut uusi Macao, jota kiinalaiset täyttävät pelikasinoillaan.

Sihanoukville on Kambodžan ainoa syväsatama. Se osuu reitille, jolle Kiina rakentaa valtavaa Aasiasta Eurooppaan ulottuvaa megahanketta, ”uutta Silkkitietä”. Kiinasta virtaa sijoituksia vapaakauppa-alueelle, jolla toimii jo satoja, pääasiassa kiinalaisomisteisia tehtaita.

Sihanoukvillen asukasluku on epävirallisen arvion mukaan puolisen miljoonaa. Asukkaista noin viidennes on kiinalaisia.

Asukkaiden mukaan kaupunki on kokenut perusteellisen muutoksen muutamassa vuodessa. Kasinoiden määrän arvioidaan lähenevän sataa, ja lisää rakennetaan. Joukkoon mahtuu niin upeita palatseja kuin hämäriä peliluoliakin.

Uudisrakennusten lomassa kyyhöttää yhä perinteisiä puoteja, joissa kambodžalaiset myyvät teetä ja grillivartaita. Rannalla turistit siemailevat cocktailejaan.

Pikkupuodit ahtaalla

Kun matkailijoita alkoi tulla kymmenisen vuotta sitten, Leean Saan ryhtyi myymään skootterien polttoainetta, virvokkeita ja tupakkaa pienessä puodissaan.

– Nyt bisnes on tyrehtymässä. Tänne tulee yhä enemmän kiinalaisia, jotka eivät osta minulta mitään, 76-vuotias Saan sanoo.

Autoriksa tuk-tukin kuljettaja nimittää kiinalaisia gangstereiksi.

– He lupaavat maksaa kolme euroa matkasta, mutta antavat vain kaksi. Kun valitan, he uhkaavat väkivallalla. He liikkuvat aina ryhmässä ja tuntevat olevansa vahvoilla.

Kaikilla ei ole pahaa sanottavaa uhkapelistä. Rath, 22, on työskennellyt viisi vuotta kasinohotellin vastaanotossa.

– Alussa sain palkkaa 70 euroa kuussa, kaksi vuotta sitten se nousi 170 euroon ja viime vuonna 430 euroon. Kokenut henkilökunta on korkeassa kurssissa, hän kertoo.

Tosin hinnat ovat nousseet samaan tahtiin.

– Vuokrani oli ensin 26 euroa ja nyt 215 euroa kuussa, mutta käteen jää silti enemmän, Rath laskee.

Rakentajat pelaavat

Laki kieltää uhkapelin kambodžalaisilta, joten kasinoiden asiakkaat ovat pääasiassa kiinalaisia. Heitä näkee pelisaleissa shortseihin ja t-paitoihin pukeutuneina.

– Useimmat ovat rakennustyöläisiä, jotka tuhlaavat kasinolla juuri ansaitsemansa rahat, itsekin rakennuksella työskentelevä Wu kertoo.

Hän on ollut Kambodžassa puoli vuotta ja ansaitsee 600 euroa kuussa. Kiinassa voisi tienata saman verran, mutta täällä työsuhde on varmempi, Wu sanoo.

Kambodžalaisella Srunilla, 28, on kiinalaiset sukujuuret ja hän opastaa työkseen kiinalaisturisteja. Hän saa lisätuloa kasinoilta neuvoessaan turisteja pelipaikkoihin.

– Kiinalaisten kanssa on neuvoteltava kasvotusten. Ymmärrän, että jotkut kambodžalaiset pitävät heitä gangstereina, koska he ovat niin kovaäänisiä, mutta se on vain kiinalaisten tapa neuvotella, Srun selittää.

Srun saa prosentin summasta, jonka turisti käyttää kasinolla.

– Se ei kuulosta paljolta, mutta joskus neljän hengen ryhmä pelaa 10 000 eurolla, jolloin minä saan 100 euroa.

Paikalliset väistyvät

Sihanoukville alkaa täyttyä muistakin kiinalaisyrittäjistä. Ravintolaa pitävä Zong tuli vuosi sitten miehensä perässä Itä-Kiinan Hangzhousta.

– Meillä käy vain kiinalaisia asiakkaita, ja he maksavat noin seitsenkertaisen hinnan Kiinaan verrattuna.

Zongin mukaan ravintolasta peritään vuokraa 2 600 euroa kuussa eikä kambodžalainen omistaja saisi maanmiehiltään lähellekään sellaista summaa.

Ilmiön kääntöpuoli on se, että kun raha ratkaisee, paikallisten yrittäjien on lähdettävä Sihanoukvillestä kiinalaisten tulokkaiden tieltä.

