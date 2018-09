Lehtikuva/Martti Kainulainen

Vasemmistoliitto on pitkään ehdottanut, että sosiaaliturvan perusetuudet yhtenäistetään ja niiden taso nostetaan. Nyt SDP ehdottaa samaa. Muutkin puolueet puhuvat yhtenäisemmän perusturvan puolesta. Luulen, että seuraava eduskunta ja hallitus ryhtyvät tekemään siitä ehdotusta. Mutta samalla pitää korjata myös ansioturvan ja perustason liitoskohdat sujuviksi. Valmistelussa pitää tarkasti varoa Britannian yleisturvan matkimista, johon esimerkiksi kristilliset ja Elinkeinoelämän keskusliitto nojaavat.

Eniten sosiaaliturvaa tarvitsevat ne, joiden työansio tai ansioturva ei riitä toimeentuloon. Lapset, nuoret, pienen ansioturvan saajat ja työelämän ulkopuolella eri syistä olevat on päästettävä kattavan perusturvan piiriin. Siksi eduskunnan on koottava hallitus, joka suostuu valmistelemaan kaikkia koskevan sosiaaliturvan eikä jätä sitä etujärjestöjen keskinäisten sopimusten armoille.

SDP:n yleisturvaehdotus keräisi perusturvaa yhteen. Erinimisten etuuksien ja lakien ryteikkö selkenisi merkittävästi. Ihmisen iän tai työmarkkina-aseman muutokset eivät aiheuttaisi yhtä paljon esteitä ja yllätyksiä, jotka nyt vievät pohjaa toimeentulolta ja estävät ansiotyön tekemistä tai opiskelua.

”Vasemmistoliiton lopputavoite on perusetuuksien korvaaminen perustulolla.”

Yleisturvan alin eli yleistaso ei riippuisi siitä, onko tehnyt ansiotyötä. Se ei kuitenkaan olisi kaikille maksettava perustulo, vaan sille on oltava jokin henkilökohtainen peruste. Tarja Filatovin mukaan yleisturva on vastikkeellista ja velvoittavaa, mutta vastikkeellisuuden on oltava järkevää: ”Olemme aina olleet vastikkeellisuuden kannalla. Ei voi itse valita, että jäisi toisten keräämien verotulojen varaan, mutta ihminen voi itse valita, miten hän aktivoituu.”

Yleisturvan yleistaso kattaisi kohtuullisen kulutuksen ja korvaisi nykyiset syyperusteiset peruspäivärahat. SDP ehdottaa, että malli otetaan käyttöön portaittain. Ensin yhdistettäisiin sairaus-, vanhempain- ja isyys- ja äitiyspäivärahat työmarkkinatuen tasolle. He esittävät myös 200 miljoonan euron pottia tämän perusturvan nostamiseen. Vasemmistoliitto on ehdottanut samantapaista etenemistä.

SDP:n mallin kokonaishinta olisi miljardi euroa. Aktiivitason korkeammat etuudet palkitsisivat ihmisiä erilaisista heidän työmarkkina-asemaansa parantavista toimista ja laajemmin kuin nykyään. Takuutaso taas olisi viimesijainen ja tarveharkintainen turvan muoto.

Vasemmistoliiton lopputavoite on perusetuuksien korvaaminen perustulolla, joka maksettaisiin kaikille työikäisille. Samalla poistuisi pienituloisten tulovero. Hyvätuloisilta perustulo verotettaisiin pois tulojen noustessa. Vasemmisto ajaa yhtä progressiivista tuloveroa, jossa tulojen nimike ei vaikuta niiden veroprosenttiin. Suurten omaisuustulojen saajat kokoavat kyllä armeijansa sitä vastaan. Mutta yhteisvastuuta ajavien poliittisten ryhmien yhteistyöllä suomalaiset äänestäjät voisivat purkaa suurten ylikansallisten omistajien poliittista valtaa.

Kati Peltola

Helsinki