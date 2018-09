Jussi Joentausta

Tällä kertaa eduskunnan viikon kuulumiset kertoo Markus Mustajärvi.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Markus Mustajärvi, mikä oli eduskunnan tärkein asia tällä viikolla?

Se oli perustuslain muutosesitys ja se, muutetaanko se kiireellisessä järjestyksessä. Muutos koskee luottamuksellisen viestin suojan rajoittamisesta. Vasemmistoliitto vastustaa kiireellistä muuttamista.

En tiedä, minkälaista kauppaa muut eduskuntaryhmät ovat käyneet hallituksen kanssa, mutta osin on päällekkäisiä asioita, joita me haluamme itse tiedustelulakien sisällössä muuttaa.

Entä mikä oli kuohuttavin asia?

Kuohuttavin oli varmaan viikonlopun näyttävä viranomaisoperaatio Turun saaristossa ja siitä tulleet jatkouutiset. Aika mielenkiintoinen tapahtuma se kaiken kaikkiaan on. Sekin oli jännä sattuma, että kun viime viikon perjantaina perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa perustuslain muuttamisesta, niin seuraavana päivänä oli iso operaatio liikkeellä viranomaisten toimesta.

Perustuslain muuttaminen liittyy juuri tiedustelulakiin sekä siviili- että sotilastiedustelulakiin. Itse ainakin olen jälkikäteen – viikonlopun olin uutispimennossa, kun olin kolme päivää lintumetsällä – miettinyt, onko näillä jokin ajallinen yhteys, kun operaatiota kuitenkin valmisteltiin hyvin pitkään ja kohdehenkilöitä seurattiin niin ikään pitkään. Ajoitus oli sitten eduskuntatyön ja operaation välillä melkein yksi yhteen.

Kyllähän tätä viikkoa on hallinnut erilaiset uhkakuvien maalailut. Totta kai valtion turvallisuuskoneiston pitää olla aina ajan tasalla, mutta kun esiintyy hyvin paljon uhkakuvia, niin se kyllä panee miettimään, milloin menee yli. Olen kysynyt korkeilta poliisiviranomaisilta sitä, kuinka monta sellaista tapausta on, joissa ulkomaalainen maanomistus kytkeytyy havaittuun tiedustelu-, vakoilu- tai sotilaalliseen toimintaan. Ja niin, että viranomaiset ovat sen dokumentoineet ja ryhtyneet vastatoimiin. Tällaisia tapauksia ei ole vielä ollut.

Minkä parissa olet itse eniten työskennellyt?

Oman valiokunnan asiat ovat eniten työllistäneet. Siellä tulee tämä eurooppalainen puolustusrahasto, yhteinen puolustus- ja turvallisuuspolitiikka ja kaikki siihen liittyvät.

Se on yllättävän iso kuvio. Valiokunnassa meillä kävi iso liuta asiantuntijoita kertomassa näistä asioista. Ja tietysti olemme käyneet läpi puolustushallinnon budjettia valiokunnassa.

Mikä oli vasemmistoliitolle viikon tärkein asia?

Perustuslain kiireellinen muuttaminen on iso kysymys.

Mistä on puhuttu ja mistä ei ole puhuttu? Nythän on jälkikäteen tullut tieto, josta puolustusvaliokunnalla oli vaitiolovelvollisuus. Eli kyse on Suomen ja Norjan puolustusyhteistyösopimuksesta, jonka yhteydessä oli laitettu valiokunnankin suut tukkoon. Ja lisää on tulossa.

Mikä asia jäi tiedotusvälineiltä huomaamatta?

Minä jo vähän avasin sellaista asiaa, josta voi puhua vain jälkikäteen. Sinällään yksittäisenä sopimuksena tämä Suomen ja Norjan sopimus ei ole järisyttävä, mutta jos se ei muuta mitään aiempaa, miksi sitten salata se, että tällainen on valmisteilla.

Jos osapuolet ovat sopimuksesta yksimielisiä eikä mitään kiistaa sisällön suhteen ole, minkä takia salata sellaisen asian valmistelu. Tämä yhteistyö on jatkunut niin pitkään Norjan ja monen muun kanssa. Näitä kahdenkeskisiä sopimuksia on tehty vino pino.

Joka kerta sanotaan, että mikään ei muutu ja ei ole mitään uutta, eikä ole aitoa neuvottelutilannetta. Mikä se salaamisperuste silloin on?

