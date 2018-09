Eduskuntavaaleihin on vajaat seitsemän kuukautta, ja vasemmistoliitossa ehdokasasettelu on jo pitkällä.

Helsinki

Helsingissä vaemmistoliitto ei ole asettanut vielä yhtään ehdokasta. Puolueosastot pitävät vielä kokouksiaan, joissa ne päättävät, keitä esittävät ehdokkaiksi.

Voittamaan kuitenkin lähdetään. Kolmas kansanedustajan paikka on haussa.

– Helsingissä on menty eteenpäin ja kun puolue on nostanut kannatustaan muutenkin, on selvä että lähdemme voittamaan, toiminnanjohtaja Juuso Aromaa sanoo.

Kansanedustajista Silvia Modig on kertonut lähtevänsä ehdolle. Myös Paavo Arhinmäki kertoo saman tässä lehdessä.

Listalle mahtuu 21 tai 22 henkilöä. Jos Helsingissä ei päädytä jäsenäänestykseen, piirihallitus asettaa ehdokkaita lokakuun alussa.

Viime eduskuntavaaleissa kansanedustajien perässä vasemmistoliittolaisista olivat näkyvää työtä kaupunginvaltuutettuina tekevät Veronika Honkasalo ja Mai Kivelä.

Uusimaa

Uudeltamaalta vasemmistoliittoa on eduskunnassa edustanut Kari Uotila, joka ei aio enää jatkaa tehtävässä.

Uusimaa on vasemmistoliitolle hankala piiri. Viimeksi kannatus jäi 4,4 prosenttiin. Takana ovat paremmin menneet kuntavaalit ja nyt puolue hakee lisäpaikkaa, jopa kahta.

Ehdokkaita on asetettu tähän mennessä 19 eli runsas puolet.

Viimekertaisista eduskuntavaalien kärkinimistä Jussi Saramo ja Pia Lohikoski harkitsevat yhä ehdokkuuttaan, ja Armi Lindell on jättänyt politiikan.

Ehdolle lähtevät aiemmin hyvin vaaleissa menestyneet vantaalainen Antero Eerola ja espoolaiset Jaana Wessman ja Tiina Ahlfors. Helsingistä listaa vahvistaa Vasemmistonuorten puheenjohtaja Hanna-Marilla Zidan.

Hangosta ehdolle lähtee Birgitta Gran, Espoosta Said Moradi ja Mari Rummukainen, Vantaalta Jari Jääskeläinen, Chau Nguyen, Elina Nykyri ja Ville Karinen, Lohjalta Tiina Liimatainen.

Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomessa odotetaan vaalivoittoa vasemmistoliiton puheenjohtajan, turkulaisen Li Anderssonin johdolla. Hänen toivotaan vetävän jopa kaksi muuta mukanaan eduskuntaan.

Tunkua apajille onkin: 28 henkilöä kilpailee 17 ehdokaspaikasta, ja piirissä järjestetäänkin jäsenäänestys ehdokkaista lokakuun alussa.

Kansanedustaja Annika Lapintie ei ole vielä ilmoittanut, hakeeko jatkokautta.

Viimekertainen kolmonen Johannes Yrttiaho haluaa mukaan.

Kärkikolmikon takana tulevat esimerkiksi Lotta Laaksonen Paraisilta, Emma Lindqvist Raisiosta ja Jaakko Lindfors Turusta. Ammattiyhdistysliikkeen piiristä tarjolla ovat Markku Rintala ja Sasu Haapanen.

Satakunta

Satakunnassa 14 hengen ehdokaslista on lähestulkoon valmis, vaikka kaksi vahvaa ehdokasta Raisa Ranta ja Erno Välimäki eivät ole vielä kertoneet, lähtevätkö ehdolle. Heille on paikat kuitenkin varattu.

Vahvin ehdokas lienee nakkilalainen kansanedustaja Jari Myllykoski.

Tavoite on kaksi kansanedustajaa.

– Hyvillä ehdokkailla se voidaan saavuttaa, toiminnanjohtaja Misha Dellinger sanoo.

– Ja hyviä ehdokkaita on niin, että Myllykosken paikastakin voi tulla taistelu.

Eurasta ehdolle on nousemassa piirin puheenjohtaja Petri Salminen, Porista Milka Tommila ja Jelena Kiilholma. Kankaanpäästä Jesse Rosholm ja Jaana Karmala-Vanamo. Raumalta mukaan lähtee suosittu urheiluihminen ja kuntapoliitikko Miika Rantanen.

Häme

Hämeessä vasemmistoliiton ehdokaslista on käytännössä nimetty. Ykkösehdokas on riihimäkeläinen kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen.

Pari nimeä listassa julkaistaan vasta myöhemmin, ja lista on hyväksytettävä vielä piirin syyskokouksessa lokakuun puolessavälissä.

Tavoite on kaksi kansanedustajan paikkaa ja äänipotin tuplaaminen, mutta realistista on yhden paikan säilyttäminen.

Kanta-Hämeessä on mennyt kohtalaisesti, mutta Päijät-Hämeessä vasemmistoliitolla on ollut hankalaa. Lahden seudulla ehdolla on kuitenkin piirin puheenjohtaja ja suosittu kuntapoliitikko Elisa Lientola, joka viime eduskuntavaaleissa oli vasemmistoliiton nelonen. Silloinen kakkonen, Antti Holopainen, ei enää lähde ehdolle. Kolmosena ollut forssalainen Janne Nieminen harkitsee vielä ehdokkuuttaan.

Muita nimiä ovat esimerkiksi Arja Mäkinen Forssasta ja Irma Taavela Hämeenlinnasta.

Listalla on tällä hetkellä kymmenen naista ja kaksi miestä.

Pirkanmaa

Pirkanmaalla on jaossa 19 kansanedustajan paikkaa. Listalla on tällä hetkellä 12 nimeä, joista piiri tiedottaa 6. lokakuuta. Vasemmistoliiton puolueosastot voivat nimetä ehdokkaita syyskuun loppuun asti.

– Pyrimme nimeämään puolet ehdokkaista Tampereelta ja puolet muilta paikkakunnilta, toiminnanjohtaja Aaron Kallinen sanoo.

Kansanedustaja Anna Kontula on lupautunut ehdolle. Toinen kärkinimi lienee PAMin luottamusmiehenä tunnetuksi tullut myyjä Anne Nyman Nokialta.

Vasemmistoliiton viime eduskuntavaalien kakkosta ja kolmosta, Kalle Hyötystä ja Ulla-Leena Alppia, ei tällä kertaa nähdä ehdolla, mutta esillä ovat olleet muiden muassa tamperelainen nuori kaupunginvaltuutettu Noora Tapio, kangasalalainen Iikka Nikkinen, Tampereen entinen apulaiskaupunginjohtaja Mikko Aaltonen, Katja Kotalampi Virroilta, Raija Vestergård Hämeenkyröstä ja Satu Kosola Lempäälästä.

Pirkanmaalla vasemmistoliiton tavoite on kaksi kansanedustajaa nykyisen yhden sijaan. Lisäpaikka vaatisi noin 3 000 ääntä lisää verrattuna viime kertaan.

Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen vaalipiiri on ollut ilman vasemmistoliiton kansanedustajaa, kun kotkalainen lääkäri Pentti Tiusanen putosi eduskunnasta 2011.

Nyt tavoite on kansanedustajan paikka. Se edellyttää reilua viittä prosenttia vaalipiirin äänistä, ja 3 000–4 000 ääntä lisää verrattuna kuntavaalitulokseen 2017.

Piirissä on asetettu nyt seitsemän ehdokasta 17 ehdokkaan listalle. Kymenlaaksosta listalle on tunkua, Etelä-Savostakin saadaan tavoite täyteen, mutta Etelä-Karjalan tilanne on heikompi.

Kotkalaiset nimeävät ehdokkaansa vasta kuun lopulla. Kotkasta mukaan on kuitenkin lupautunut viime eduskuntavaalien ykkösnimi Joona Mielonen. Tuolloinen kakkonen Tarja Bohm sen sijaan on vetäytynyt politiikasta.

Kotkan seutu on vasemmistoliiton vahvinta aluetta Kaakkois-Suomessa. Kun viime eduskuntavaaleissa kannatus koko vaalipiirissä oli vain kolme prosenttia, Kotkassa kuntavaalitulos oli 14 prosenttia äänistä, vaikka pudotustakin oli kuusi prosenttiyksikköä.

Savo-Karjala

Savo-Karjalan vasemmistoliittolainen kansanedustaja on Varkauden Matti Semi.

Nyt tavoite on tuplata kansanedustajamäärä. Pari prosenttiyksikköä lisää kuntavaalitulokseen riittäisi tähän. Piirin ehdokkaista on nimitetty kahdeksan. Listalle mahtuu 15 nimeä, joista yhdeksän aiotaan valita Pohjois-Savosta ja kuusi Pohjois-Karjalasta.

Toiminnanjohtaja Jaakko Turunen arvioi, että listasta tulee vahvempi kuin viime vaaleissa jo siksi, että se on alueellisesti kattavampi.

Viimeksi kakkoseksi noussut leppävirtalainen opettaja Kaisa Korhonen asetetaan ehdolle. Myös Joensuun Anni Järvisen toivotaan asettuvan ehdolle.

Listan eniten kiinnostusta mediassa on herättänyt Marjaana Mikkonen, joka vuoden 2015 vaaleissa oli perussuomalaisten listalla ja pääsi varalle. Hän kuitenkin siirtyi vasemmistoliittoon ja on puolueen kaupunginvaltuutettu.

Vaasa

Vaasan vaalipiiristä vasemmistoliitolla ei ole ollut kansanedustajaa sitten 1990-luvun ja Jarmo Wahlströmin. Vuonna 2007 oltiin lähellä. Silloin Harri Moisio jäi 24 ääntä kansanedustajan paikasta.

Nyt lähdetään voittamaan.

Nyt tavoitteeksi on asetettu kansanedustajan paikka. Viime kertaan verrattuna Vaasan vaalipiiristä tarvittaisiin noin 5 000 ääntä lisää, jotta se saataisiin.

Ehdokasasettelu on kuitenkin ollut hitaampaa kuin muissa piireissä. Ehdokaslistalle on ilmoittautunut viisi varmaa nimeä. Näitä ovat vaasalaiset Anneli Lehto, joka viime eduskuntavaaleissa oli vasemmistoliiton ykkönen Vaasan vaalipiirissä, ja Aino Akinyemi, joka sai hyvän äänimäärän kuntavaaleissa.

Ehdolle asettuvat myös evijärveläinen insinööri Jorma Tolonen ja pietarsaarelainen projektipäällikkö Lisen Sundqvist. Kristiinankaupungista odotellaan biologi Paavo Sallisen lopullista päätöstä.

Keski-Suomi

Viime eduskuntavaaleissa vasemmistoliitto koki kirvelevän tappion Keski-Suomen vaalipiirissä, kun kansanedustaja Eila Tiainen putosi eduskunnasta vain 39 puuttuvan äänen vuoksi.

Vihreiden arvioitiin vieneen paljolti vasemmistoliiton ääniä. Tuolloin vihreät sai kautta aikain ensimmäisen kansanedustajan Keski-Suomesta, nykyisen puolueen puheenjohtajan Touko Aallon.

Revanssin makua on kuitenkin ilmassa, ja vasemmistoliiton ehdokasasettelu on ollut piirissä toiminnanjohtaja Aaron Kallisen mukaan vauhdikasta. Jo syyskuun lopulla listalle on tarjolla 15 nimeä. Ehdokkaita saa asettaa 14.

Mukana on kolme viime eduskuntavaaleissa mukana ollutta, Tiaisen lisäksi silloin toiseksi eniten ääniä saanut vasemmistoliittolainen, puolueen varapuheenjohtaja Juho Kautto sekä jyväskyläläinen kaupunginvaltuutettu Paul Abbey.

Listalle ovat pyrkimässä myös Työttömien keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, Keski-Suomen läänintaiteilija Vesa Plath ja biologian ja musiikin opiskelija Matleena Käppi.

Listalle houkutellaan vielä muiden muassa jyväskyläläistä Ari Harlamovia. Hän on tullut tutuksi Äänekosken biosellutehtaan rakennustyömaan pääluottamusmiehenä.

Oulu

Oulun vaalipiiristä vasemmistoliitto hakee neljää kansanedustajaa nykyisten kahden sijaan. Minimitavoite on paluu kolmeen kansanedustajaan.

Nimetty on 12 ehdokasta, kun täydelle listalle mahtuu 18 nimeä. Yhdeksän on Pohjois-Pohjanmaalta ja kolme Kainuusta.

Toiminnanjohtaja Jaakko Alavuotungin mukaan listasta tulee vahvempi kuin neljä vuotta sitten.

Kansanedustajat Katja Hänninen ja Hanna Sarkkinen asettuvat ehdolle, samoin Kainuusta europarlamentaarikko Merja Kyllönen.

Lisäksi on uusia aktiivisia nimiä kuten Miikka Kortelainen Kajaanista ja Jouni Jussinniemi, joka oli kuntavaaleissa Pyhäjärven äänikuningas.

Myös entisen kansanedustajan Risto Kalliorinteen kanssa käydään keskusteluja ehdokkuudesta, mutta hän ei ole vielä ilmoittanut päätöstään.

Lappi

Lapissa vasemmistoliitto asettaa kaikki 14 mahdollista ehdokasta, vaikka varmoja ehdokkaita on vasta muutama.

Niitä on kuitenkin runsaasti, joiden kanssa on käyty vakavia keskusteluja ehdokkuudesta. Kansanedustaja Markus Mustajärvi on jo ilmoittanut, että asettuu ehdolle.

Esitykset ehdokkaista tulee tehdä ennen marraskuun piirikokousta

Lapissa tavoite on kaksi kansanedustajaa nykyisen yhden sijaan. Se on kovan työn takana, mutta kuntavaalitulos osoittaa, ettei kuitenkaan kovin kaukana.

Oikaisu 29.9.2018 klo 10.08: Miika Rantasen (Satakunta) nimi korjattu.