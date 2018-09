Jarno Mela

Nyt hallituspuolueet tappelevat keskenään sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Hallituspuolueet ovat ajautuneet kiistaan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, minkä johdosta perjantaille suunniteltu iltakokous peruttiin. Helsingin Sanomien mukaan kiista koskee Vaasan sairaalan laajaa päivystystä, jota keskusta kannattaa ja kokoomus vastustaa.

– Mielestäni on pöyristyttävää, että mediassa on koko ajan syytetty oppositiota viivyttämisestä. Hallituksen esitys on ollut lähtökohtaisesti huono, mutta ilmeisesti siellä on vielä kysymyksiä, joista hallituspuolueet eivät ole päässeet keskenään sopuun, sanoo vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen, joka istuu sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Hallitus oli aiemmin määritellyt syyskuun takarajaksi, jolloin sosiaali- ja terveysvaliokunnan piti lähettää mietintöluonnos perustuslakivaliokuntaan.

”Sanoisin, ettei ole kauhean lähelläkään, että olisi valmista.”

– Ei ole valmis. Sanoisin, ettei ole kauhean lähelläkään, että olisi valmista. Työtä on vielä paljon, Pekonen sanoo.

Valiokunnassa väsynyttä väkeä

ILMOITUS

Valiokunnan ilmapiirin kerrottiin elokuussa parantuneen kesätauon aikana, mutta nyt tunnelma on jälleen ilmeisen jäinen.

– Yleisesti ottaen voi sanoa, että väki alkaa olla aika väsynyttä.

Pekonen ei halua ottaa kantaa, mikä on ehdoton takaraja sote-uudistukselle.

– Se riippuu tietysti hallituksesta.

Jos jättimäinen paketti ei ole eduskunnan äänestettävänä marraskuussa, on edessä ainakin maakuntavaalien siirtyminen. Koko uudistuksen voimaan astumista on lykätty jo vuodella, mutta koko ajan alkaa näyttää todennäköisemmältä koko uudistuksen kaatuminen.

Pekonen muistuttaa, että sosiaali- ja terveysvaliokunnalla on myös muita asioita käsiteltävänä. Budjetin käsittely alkaa tai on alkanut valiokunnassa.

– Sosiaali- ja terveysvaliokunnan on minusta välttämätöntä kuulla asiantuntijoita budjetin käsittelyyn liittyen ja antaa lausunto valtiovarainvaliokunnalle.

Keväällä sote-valiokunta ei päässyt antamaan lausuntoa julkisen talouden suunnitelmaa, kun hallituspuolueet jyräsivät äänillään opposition.

– Pidän täysin kestämättömänä, jos sellainen toistuu. Ensi vuoden budjetti on niin iso asia, Pekonen sanoo.

Pekonen ei ole missään vaiheessa ollut valmis lyömään rahaa sen puolesta, että sote-uudistus menee läpi.

– Itse asiassa nyt on vielä vähän heikommat kertoimet. Etenkin kun katsoo, että siellä on niin paljon epäselvyyksiä, joita hallituspuolueet eivät ole selvittäneet, Pekonen sanoo.