Bufo/Theofanis Kavvadas

Tekotavaltaan kokeileva Aleksi Salmenperän ohjaama Tyhjiö onnistuu. Se pohtii vakavasti luomisen tuskaa, ihmisen horjuvaa uskoa omiin kykyihinsä. Jopa sitä, miten hän on hädän hetkellä valmis pettämään periaatteensa.

Tyhjiö tehtiin nollabudjetilla pienen taiteilijakollektiivin tuotantona, jossa ohjaaja ja näyttelijät panivat luovasti parastaan. Se näkyy siinä, miten Laura Birn ja Tommi Korpela pistävät itsensä likoon osaavina näyttelijöinä ja henkilöinä.

Osin dokumentaarisuuteen päätyvä filmatisointi kertoo siis väistämättä myös pääosan esittäjistä. Näyttelijäsuorituksista ei sovi unohtaa Hannu-Pekka Björkmania, joka tekee huikean sivuroolin korpikirjailijana.

Dokumentaarisuus näkyy ja puskee vapautuneesti esiin. Se kertoo rivien välissä ja julkisesti pääosan esittäjien oikeasta elämästä. Ilmeikkäillä komean rujoilla miehenkasvoillaan taiteilijaelämäänsä pohtiva Korpela on kuin oma itsensä. Julkkislehtien pyörityksessä näyttelijän työnsä ja yksityiselämänsä rajoja pohtiva Birn on roolissaan usein kuin todellisen elämänsä Laura Birn.

Birnin kohdalla henkilökohtaisen elämän ja elokuvaroolin sekoittaminen menee Tyhjiössä niin pitkälle, että Birnin todellinen raskaus saa roolin fiktiossa. Oman lapsen synnyttämistä varjellaan kuitenkin taidokkaasti muilla kuvilla.

ILMOITUS

Tyhjiössä tulee ihailtavasti ilman patetiaa esille, että taiteilijan työ on koko aika omaan tekemiseen kohdistuvaa uskon ja epäuskon kanssa kamppailua.

Tarina on todenmakuinen ja irtonainen. Se ei ole ennalta arvattava. Tarina on kuin mosaiikkia elämästä. Se ei välitä kaikista tarinankerronnan perinteistä ja pitää siksikin katsojan hereillä, pohtivana.

Salmenperän taitavassa ohjauksessa on omituista realismin taikaa. Siinä on alleviivaamatonta huumoria, joka on tummaa, mutta lämmintä.

Tyhjiön mustavalkoiset kuvat ovat kauniita.

Elokuvan katsomisen jälkeen Korpelan jutut naurattivat. Hän kertoi, miltä tuntui, kun Salmenperä ei halunnut päästää katsojaa helpolla. Korpelasta oli tuntunut välillä siltä, että joulukuusesta vedettiin kaikki koristeet pois. Alun perin kohtaus saattoi näyttää hauskalta, mutta ohjaaja ei halunnut helppoa huumoria.

Tyhjiön työryhmä onnistuukin vakavia asioita pohtivassa mustassa komediassaan välttämään tarkoituksellisen miellyttämisen loveen astumiset.

TYHJIÖ (Suomi 2018) Ohjaus: Aleksi Salmenperä.

Pääosissa: Laura Birn, Tommi Korpela, Hannu-Pekka Björkman, Matleena Kuusniemi, Minna Haapkylä, Kaija Pakarinen, Kari Heiskanen. Elokuvan ensi-ilta 28.9.

Lauantaina julkaistaan ohjaaja Aleksi Salmenperän, Laura Birnin ja Tommi Korpelan yhteishaastattelu. Juttu on luettavissa jo nyt Kansan Uutisten digilehdessä