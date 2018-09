All Over Press/Bennett Dean

Englannin Championshipin yllä leijuva brittiläisen luupääfutiksen aave on joutunut viime vuosina kokemaan kammottavuuksia. Mannermaiset tuulahdukset ovat tulleet vääjäämättä jäädäkseen myös toiseksi korkeimmalle sarjatasolle esimerkiksi Wolverhamptonin saavutettua sarjanousunsa viime kaudella käytännössä portugalilaisin voimin.

Vallankumous nähdään tällä kaudella myös Leedsissä, jonka päävalmentajaksi kesäkuussa nimetty Marcelo ”El Loco” Bielsa on vienyt suojattinsa sarjataulukon piikkipaikalle. 63-vuotias Bielsa on ehtinyt aiemmin luotsata muun muassa kotimaataan Argentiinaa ja Chileä MM-kisoissa, mutta seurajoukkueissa menestys ei lähimenneisyydessä ole ollut mairittelevaa. Viime kaudella Bielsa sai kenkää Ligue 1:n Lillestä marraskuussa, ja pesti Serie A:n Laziossa katkesi vain kahden vuorokauden jälkeen kesällä 2016 Bielsan koettua heti tulleensa petetyksi pelaajahankintalupausten suhteen.

Viime vuosien ongelmista huolimatta Bielsa on omaa luokkaansa futikselle omistautumisessa. Solmiessaan sopimuksen Leedsiin hän kertoi jo nähneensä sen kaikki 51 viime kauden peliä. Bielsa onkin mullistanut tyystin Leedsin harjoittelun pelaajien viettäessä käytännössä liki koko valveillaoloaikansa seuran harjoittelukeskuksessa kolmen harjoituksen rytmittäessä päivää. Englantilaisille pelaajille saattaa myös olla uutta ottaa siesta treenien välillä.

Moinen rumba saattaa silti olla fyysisesti ja henkisestikin hyvin kuluttavaa, mutta Bielsa pyrkii kuitenkin myös painottamaan nimenomaan yksilöiden valmentamista. Hän psyykkaa itseäänkin vuorokauden liki kaikkina tunteina saattaessaan lähteä juoksulenkille kahdelta yöllä kuunnellen samalla taktiikkanauhoitteita. Onpa Bielsa tuonut myös toimistoonsa vuoteen voidakseen nukkua siellä tarvitsemansa hetket.

Bielsan jopa kymmenen tuntia yhtä soittoa kestävät videoanalyysisessiot ovat nekin luku sinänsä. Kaiken tämän hän vie käytäntöön huomioidessaan esimerkiksi pelisuunnitelmissaan kenttien muutamilla metreillä vaihtelevat koot. Bielsa on tunnettu koko kentän puolustusprässistä, jonka avulla hän aikoo kaivaa Leedsin kapeasta materiaalista sarjanousun. Yorkshirestä löytyy muuten myös sinivalkoista väriä, koska Leedsin U23-peleissä kentälle jo päässyt 20-vuotias HJK-toppari Aapo Halme päässee vähintään edustuksen penkille kuluvalla kaudella.

Bielsa komensi pelaajansa keräämään kolmeksi tunniksi roskia.

Maanisuudestaan huolimatta – tai juuri siksi – Bielsa on esikuva erittäin monelle managerille. Esimerkiksi Manchester Cityn Pep Guardiola ja Tottenhamin Mauricio Pochettino (jota Bielsa myös valmensi teinipoikana) ovat nimenneet hänet esikuvakseen. Bielsa ei muuten suinkaan tee töitään yksin, vaan hänen mukanaan Leedsiin tuli kahdeksan apuvalmentajaa. Vaikka koko koutsipoppoon palkkasumma on verojen jälkeenkin yhteensä kolme miljoonaa puntaa (ja erittäin tuntuva satsaus), haluaa Bielsa opettaa pelaajilleen myös maanläheisempää työnteon kulttuuria.

Ennen Championship-kauden alkua Bielsa nimittäin selvitytti tyypillisen Leeds-kannattajan joutuvan tekemään kolme tuntia töitä ottelulipun eteen. Tämän jälkeen hän komensi pelaajansa keräämään tuon verran aikaa roskia seuran harjoituskeskuksen läheltä. Tarkoituksena oli opettaa näitä miljonäärejä kunnioittamaan sitä, kuinka arjessaan paljon tylympien faktojen kanssa kamppailevat kannattajat joutuvat tekemään työtä intohimonsa saavuttamiseksi.

Bielsa on siis omaperäinen, mutta myös tulosta tekevä valmentaja. Leedsillä on nyt mahdollisuus katkaista jo 14 vuotta kestänyt korpivaellus alasarjoissa, mutta vasta toukokuussa olemme viisaampia.

Leeds pelaa kierroksen pelinsä perjantaina vieraissa Sheffield Wednesdayta vastaan, joten sen peliä ei tällä kertaa vakiorivillä ole. Mielenkiintoisia vääntöjä on vuorossa lauantainakin, kun esimerkiksi voitosta voittoon kuukauden verran purjehtinut Arsenal kohtaa Valioliigan yllättäjän Watfordin. Vieraat ovat ottaneet neljä voittoa ja kärsineet vain yhden tappion kärkiyhdistelmiin lukeutuvalle Manchester Unitedille. Mutta kun Unai Emery on päässyt hyvään alkuun, niin Alexandre Lacazette ja kumppanit antavat mennä vaan. Varma ykkönen.

Todellinen titaanien taistelu on kuitenkin kohteessa seitsemän, jossa Chelsea kohtaa Valioliigaa tappioitta johtavan Liverpoolin. Kotijoukkue menetti Kreikan europelistä väsyneenä pisteen West Hamille, mutta haluaa nyt varmasti näyttää taivaan merkit itseluottamusta täynnä oleville Jürgen Kloppin alaisille. Odotettavissa on maaleja, varmistetaan kakkonen ykkösellä.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 29.9. klo 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 1, 2, 1(X), 1(2), 1, 2(1), 2(X), 1, X, 2(X), 2, 2(1).