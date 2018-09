Lehtikuva/Sean Rayford

Tulva levitti sian jätöksiä, nyt vaarana on myrkyllisen hiilituhkan vuotaminen vesistöihin

Florence-myrskyä ei seurannut poutasää vaan ekologinen katastrofi.

Hurrikaani Florence syöksi yli 30 miljardia litraa vettä Pohjois-Carolinaan ja muutti Cape Fear -joen ja Pohjois-Carolinaa suojaavien saarten välisen maaseudun merimaailmaksi. Seurauksena moni ympäristöuhka kävi toteen ja syvensi katastrofia entisestään.

Ensin tulvavedet saavuttivat tuhansia litroja vetävät likakaivot ja niihin kertyneen 6 miljoonan sian jätökset. Sitten vesi saavutti myrkyllistä hiilituhkaa sisältävän altaan.

Vesi saavutti LV Suttonin luonnonkaasukentän jäähdytysaltaan Cape Fear -joella ja se oli pakko sulkea. Samalla alueella on kaksi hiilituhka-allasta, joista ainakin toinen vuotaa jo sisältöään jokeen.

Sammakonpoikasilta on löydetty skolioosia ja niiden hampaistosta on havaittu puuttuvan kokonaisia rivejä.

Hampaattomia sammakonpoikasia

Hiilivoimalaitokset sijaitsevat lähellä vuoria, joista hiiltä louhitaan ja lähellä vesistöjä, joita voimala tarvitsee sekä jäähdytykseen että turbiinien pyörittämiseen.

– Yksi seuraus hiilen polttamisesta on, että siitä syntyy tuhkaa ja sen kanssa on tehtävä jotain, sanoo Stan Meiburg, joka johtaa kestävän kehityksen opintoja Wake Forestin yliopistossa.

– Varhaisin käytäntö oli kätkeä tuhka mahdollisimman lähellä voimalaitosta.

Yhdysvallat on vähentänyt hiilen käyttöä, mutta vielä 2011 maassa tuotettiin 130 miljoonaa tonnia hiilenpolttojätettä. Ironista kyllä ilmanlaatua parantava teknologia keräsi entistä enemmän kevyttä tuhkaa ennen kuin se ehti ulos savupiipuista. Kuivana tuhka leviää kaikkialle ja voi hengitettynä olla myrkyllistä. Mutta märkänä se on kuin mutaa ja pysyy altaissa, joista se on helppo kuljettaa kaatopaikalle.

Hiilituhkaa hapetettaessa jäljelle jää raskasmetalleja, kuten lyijyä, elohopeaa, seleeniä, arseenia, kadmiumia, kromia ja kaikenlaista muuta myrkkyä. Kymmeniä vuosia ihmiset ihmiset ovat epäilleet, että altaiden myrkyt vuotavat pohjaveteen tai myrsky rikkoo altaiden vallit ja tuhkaliete pääsee vesistöihin.

Merkkejä ongelmista on ollut havaittavissa. Hiilituhka-altaiden lähistöllä sijaitsevissa vesistöissä kalat ja sammakot kärsivät lisääntymisongelmista ja elinvaurioista. Sammakonpoikasilta on löydetty skolioosia ja niiden hampaistosta on havaittu puuttuvan kokonaisia rivejä.

Trumpin aikana ympäristölait löystyneet

Duke Energyn tiedottaja Paige Sheehan kertoo Wiredin mukaan, että LV Suttonin altaiden sulkemista on suunniteltu ensi vuodeksi.

– Osa materiaalista on viety junalla suojatulle kaatopaikalle. Loput siirretään alueella sijaitsevalle suojatulle läjitysalueelle.

Yhtiössä tiedetään kuitenkin, että riskit ovat suuria. Toista hiilenpoltosta syntyvää jätettä, mikroskooppisista silikoni- ja alumiinipartikkeleista muodostuvaa, joskus myös rakennusmateriaalissa käytettävää cenosphereksi-kutsuttua ainetta säilytetään sitäkin Suttonin altaissa ja ne vuotavat jo Cape Fear -jokeen.

– Emme voi sulkea pois sitä, etteikö myös hiilituhkaa ala valua alueelta, Sheehan sanoo.

LV Sutton ei ole ainoa ongelmissa oleva alue. Etelä-Carolinassa Grainger Generatingin laitoksella lähellä Waccamaw-jokea tulvavedet ovat saavuttamassa hiilituhka-altaan.

On mahdollista, että vesistöjen alajuoksulla elävät organismit nielevät kiteytyneitä raskasmetalleja ja seuraukset jäävät nähtäväksi. Lopulta ne päätyvät kuitenkin pohjaan ja sielläkin ne ovat vaaraksi.

– Vaikka joen vesi muuttuisi hyvin kirkkaaksi, etkä löytäisi merkkejä saastumisesta, pohjaan hautautuneesta hiilituhkasta irtoaa hitaasti mutta varmasti epäpuhtauksia ympäristöön, vakuuttaa tutkija Avner Vengosh Duken yliopistosta.

Raskasmetallit käyttäytyvät Vengoshin mukaan hapettomassa vedessä eri tavoin. Hapettuneina ne imeytyvät sedimenttiin ja redusoituneina ne liukenevat veteen.

Lieju olisi siis puhdistettava, mutta sekin on vaarallinen operaatio. Edellistä vuotoa seurannut puhdistus tehtiin vuonna 2008 ja ainakin 30 puhdistajaa on kuollut, 200 sairastunut ja oikeutta käydään yhä.

Ironista kyllä, yksi ensimmäisistä asioista, jonka Yhdysvaltojen ympäristöviranomainen EPA teki presidentti Trumpin valinnan jälkeen, oli hiilituhkasäännösten höllentäminen.