Matthew Heinemanin ohjaama yhdysvaltalainen dokumentti City of Ghosts (2017) tekee tutuiksi henkilöitä, joiden kohdalla on kysymys taatusti aidosta pakolaisuudesta. Saksan poliisi konkretisoi näkemyksen dokumentin loppupuolella.

Puhutteleva dokumentti kertoo vuoden 2015 kansainvälisen lehdistönvapauspalkinnon saaneesta syyrialaisten kansalaisjournalistien RBSS-mediaprojektista. Lyhennys tulee sanoista Raqqa Is Being Slaughtered Silently (Raqqaa teurastetaan hiljaisuudessa).

Projektin lähtökohta oli poikkeuksellisen dramaattinen ja toteutus äärimmäisen vaarallinen: väkivaltainen äkkikuolema saattoi yllättää projektiin osallistuvan koska tahansa. Syynä se, että vastassa oli jihadistijärjestö Isis. Se piti RBSS-projektilaisten kotikaupunkia Raqqaa pääkaupunkinaan vuosina 2014–2017.

Projektin keskeinen lähtökohta oli tuoda Raqqan tilanne koko maailman tietoisuuteen. Kuvatusta materiaalista saadaan runsaasti näyttöä, joukkoon kuuluu myös välähdyksiä Isisin järjestämistä julkisista teloituksista.

Kuvamateriaali osoittaa sekä pelätyn järjestön nuorten miesten kiihkomielisyyden että tietyn keskenkasvuisuuden. Miksi tyytyä videopeleihin, jos voi räiskiä oikeasti, kommentoi sarkastisesti eräs RBSS-porukan jäsen.

City of Ghosts on kunnianosoitus ihailtavan peräänantamatonta rohkeutta osoittaneille henkilöille. Heidän työnsä hoituminen vaativissa kenttäolosuhteissa tehdään kiitettävän selväksi, ja dokumentti on onnistunut myös henkilökuvien osalta. Yhden kaupungin raunioitumiseen liittyvä inhimillinen kärsimys sekä henkilökohtaisten menetysten tuska välittyvät voimakkaina.

Kampanjan isähahmoksi luonnehdittu toimittaja ja elokuvantekijä Naji al Serf (”Eno”) ammuttiin joulukuussa 2015 keskellä kirkasta päivää vilkkaalla kadulla Turkin Gaziantepissä.

