© DNPWC/WWF Nepal

Erittäin uhanalaisia lajeja voidaan pelastaa sukupuutolta.

Tiikerien määrä lähes kaksinkertaistui Nepalissa vain yhdeksässä vuodessa. Maailman mittakaavassa ennätyksellinen saavutus antaa toivoa uhanalaisten eläinten suojelutyöhön.

Villejä tiikereitä elää maailmassa hieman alle 4000 yksilöä.

Laajan kartoituksen mukaan Nepalissa on arviolta 235 tiikeriä, kun vuonna 2009 niitä oli 121.

Tärkein syy onnistumiselle on se, että uhanalaisten lajien, kuten tiikerien ja sarvikuonojen, suojeluun on saatu mukaan ja sitoutettu poliittisen johdon lisäksi paikalliset ihmiset

– Tiikerikartoitus on ollut valtava ponnistus Nepalilta ja on upeaa, että erittäin sinnikäs tiikerien ja niiden elinalueiden suojelutyö tuottaa nyt tulosta, sanoo WWF:n suojeluasiantuntija Tanja Pirinen.

Tiikerikartoitus toteutettiin Nepalin valtion, WWF:n, National Trust for Nature Conservation -järjestön ja Zoological Society of London -organisaation yhteistyönä. Tutkimusta on tukenut myös intohimoisena tiikerien suojelijana tunnetun Leonardo DiCaprion säätiö.

ILMOITUS

– Nepal näyttää esimerkkiä koko muulle maailmalle tiikerien suojelussa, ja olen todella ylpeä nepalilaisten tekemästä työstä. Kartoituksen tulos kertoo siitä, että pystymme edelleen pelastamaan jopa lähellä sukupuuttoa olevia lajeja, mikäli vain tahtoa löytyy, DiCaprio sanoo.

Tiikerivaltiot sitoutuivat tiikerien määrän tuplaamiseen

Erittäin uhanalaisiksi luokiteltujen villien tiikerien määrä on vähentynyt maailmassa sadassa vuodessa 97 prosentilla. Maailman 13 tiikerivaltiota solmivatkin vuonna 2010 sopimuksen, jonka tavoitteena on kaksinkertaistaa tiikerien määrä vuoteen 2022 mennessä. Nepal näyttää olevan ensimmäinen tavoitteeseen pääsevä valtio.

Nepalin menestyksekäs tiikerien suojelu on osa valtion vahvaa sitoutumista luonnonsuojelutyöhön.

– Tärkein syy onnistumiselle on se, että uhanalaisten lajien, kuten tiikerien ja sarvikuonojen, suojeluun on saatu mukaan ja sitoutettu poliittisen johdon lisäksi paikalliset ihmiset. Kun lajeja ja niiden elinympäristöjä, kuten kansallispuistoja on suojeltu, on samalla luotu paikallisille uusia elinkeinoja esimerkiksi ekomatkailun myötä. Tämä on win-win -tilanne kaikille, Pirinen sanoo.

Tiikerien määrän kaksinkertaistaminen on mahdollista maailmanlaajuisesti seuraavan neljän vuoden aikana vain, jos kaikki tiikerivaltiot sitoutuvat vastaaviin toimiin.

Tiikerien määrää selvitettiin Nepalissa muun muassa riistakameroilla. Jokaisen tiikerin turkin raidoitus on yksilöllinen, joten ne voidaan tunnistaa kuvista.