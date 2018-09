Ali Ashwal / Save the Children

Viimeisimmän vientiluvan Arabiemiirikuntiin hallitus myönsi heinäkuussa.

Viime vuosien aikana Suomi on myynyt esimerkiksi kranaatinheittimiä ja miehistönkuljetusvaunuja Jemenissä sotaakäyville Saudi-Arabialle ja Arabiemiraateille. Patrian Arabiemiraateille myymiä miehistönkuljetusvaunuja käytetään lähteiden mukaan Jemenissä raskailla aseilla varustettuina.

Jemenin sodan kaikkia osapuolia on syytä epäillä sotarikoksista ja vakavista lapsen oikeuksien loukkauksista. Esimerkiksi elokuussa 2018 koululaisia kesäleirille kuljettaneeseen bussiin osunut ilmaisku surmasi kymmeniä lapsia.

– Ei ole hyväksyttävää, että Suomi kuuluu niiden maiden joukkoon, jotka ylläpitävät Jemenin konfliktia. Suomen pitäisi olla mukana etsimässä ratkaisuja Jemenin tilanteeseen, ei ylläpitämässä konfliktia asekaupalla, sanoo Anne Haaranen, Pelastakaa Lasten ohjelmajohtaja.

”Ei ole hyväksyttävää, että Suomi kuuluu niiden maiden joukkoon, jotka ylläpitävät Jemenin konfliktia.”

Siviiliuhrien määrä nopeassa kasvussa Hodeidassa

Maailman johtajien kokoontuessa New Yorkissa YK:n yleiskokoukseen, Pelastakaa Lapset varoittaa Hodeidan satamakaupungista käytävien taistelujen vaarantavan tuhansien lasten hengen.

ILMOITUS

Satoja siviilejä, mukaan lukien lapsia on kuollut tai haavoittunut Hodeidan maakunnassa Jemenin konfliktin osapuolten taistellessa maan tärkeimmän satamakaupungin hallinnasta.

Konflikteja seuraavan ACLED-tutkimuslaitoksen mukaan Hodeidan maakunnassa surmansa sai vähintään 349 siviiliä kesäkuun ja elokuun välisenä aikana. Samaan aikaan koko maassa tapettiin 685 siviiliä.Yksin heinäkuussa ja elokuussa ainakin 100 lasta sai surmansa eri puolilla maata.

Kuluvan vuoden viitenä ensimmäisenä kuukautena siviiliuhreja oli Hodeidassa keskimäärin 44 kuukaudessa. Kesän aikana määrä lähes kolminkertaistui. Elokuuhun mennessä todennettuja siviiliuhreja on Hodeidassa raportoitu 571. Todellinen luku on todennäköisesti suurempi.

Pelastakaa Lapset järjestön työntekijät kohtaavat lapsia, jotka ovat vammautuneet ilmaiskuissa, miinojen räjähtäessä sekä taisteluissa. Jemenissä vammojen hoitaminen on erittäin vaikeaa, sillä terveydenhoitojärjestelmä on romahtanut. Osaavia kirurgeja ei ole riittävästi, eikä proteeseja ole saatavilla.

Lasten asema heikoin

Tänään käynnistyvässä YK:n yleiskokouksessa kansainvälisellä yhteisöllä on mahdollisuus toimia lasten suojelemiseksi konflikteissa niin Jemenissä kuin muualla.

– Lapset ovat erityisen haavoittuvaisia räjähteiden, kuten ohjusten ja kranaattien räjähtäessä asutuilla alueilla, kaupungeissa, toreilla, kouluissa ja sairaaloissa. Koska lapsilla on pienempi ruumiinrakenne, he saavat useammin vammoja pään ja niskan alueella. Sirpaleet tunkeutuvat myös todennäköisemmin elintärkeisiin sisäelimiin ja lapsilla on vähemmän verta menetettäväksi verrattuna aikuisiin. Ulkopuoliselle maailmalle nämä ovat vaikeita asioita kuulla, mutta Jemenissä eläville lapsille tämä on karua todellisuutta, selittää Pelastakaa Lasten Jemenin maajohtaja Tamer Kirolos.

Järjestö esittää, että sodan osapuolet käynnistävät neuvottelut saadakseen Jemenin lasten kärsimykset loppumaan. Osapuolten tulee lopettaa räjähtävien sotatarvikkeiden käyttö asutuilla alueilla, jotta lapset eivät ole vaarassa kuolla tai haavoittua arjessaan.

– Suomen ja muiden YK:n jäsenvaltioiden tulisi tuomita kaikki humanitaarisen oikeuden rikkomukset ja tehdä selväksi, että näitä ei enää hyväksytä. Syylliset on asetettava oikeuden eteen, Anne Haaranen sanoo.

– On järkyttävää todeta, että piittaamattomuus inhimillisyyttä ja sodan lakeja kohtaan on yhä tänä päivänä niin laajamittaista. Vaikka kotien, koulujen ja sairaaloiden pitäisi olla lapsille turvallisia ja suojattuja paikkoja, näihin kohdistetaan kerta toisensa jälkeen hyökkäyksiä. Lapsia vastaan ei yksinkertaisesta saa kohdistaa sotatoimia, eikä nälkää käyttää aseena, toteaa Haaranen.