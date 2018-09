Lehtikuva/Vesa Moilanen

– Tarkoituksena ei ole aiheuttaa haittaa työnantajille eikä potilaille, sanoo Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi.

Sairaaloiden arki voi mennä sekaisin keskiviikosta lähtien.

Sosiaali- ja terveysalan palkansaajajärjestö Tehy taistelee hallituksen työelämää heikentävää lainsäädäntöä vastaan. Järjestö on julistanut 16 000 jäsenelleen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon kolmeksi päiväksi keskiviikosta lähtien. Noin tuhat virkasuhteista jäsentä jää työtaistelun ulkopuolelle.

– Jos työnantajan henkilöstömitoitukset ovat riittävät, ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei aiheuta ongelmia, Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi toteaa.

Tehyn viesti hallitukselle: Tämmöinen peli ei vetele.

– Tarkoitus on viestittää hallitukselle, että tämmöinen peli ei vetele!

Neuvottelut kolmikantaan

Tehy toivoo hallituksen ymmärtävän, että sen suunnitelma työnlainsäädännön muuttamiseksi ja työsuhdeturvan heikentämiseksi on nyt ”sen verran mennyt metsään, että kannattaisi vetää esitys pois”.

ILMOITUS

Järjestön kantana on, että hallituksen on neuvoteltava työlainsäädännön muutoksista kolmikantapöydässä työmarkkinaosapuolten kanssa.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei ole lakko, vaan työntekijät työskentelevät normaalisti.

– Tarkoituksena ei ole aiheuttaa haittaa työnantajille eikä potilaille, Kirvesniemi vakuuttaa.

Ylityökorvauksia saadaan harvoin



Vuoronvaihtokielto tarkoittaa, että hoitajat eivät saa vaihtaa työvuorojaan paikatakseen esimerkiksi henkilöstövajetta omassa yksikössään. Oman työvuoron lisäksi tehdään lisätöitä.

– Ihmiset joustavat ja venyvät, kun on liian vähän henkilöstöä. Vuoronvaihtoihin ja ylitöihin suostutaan herkästi, koska ei haluta jättää potilaita pulaan, Kirvesniemi selventää.

Ylityökorvauksista on sovittu työehtosopimuksessa, mutta Kirvesniemen mukaan hoitajat pääsevät nauttimaan niistä vain harvoin.

Työnantaja määrää työntekijälle vuoronvaihdon, kun ylitöille olisi tarvetta. Korvaus on tavallisimmin tunti tunnista, joka saattaa aiheuttaa työpaikalla kierteen: kun työntekijä on sovitusti pois ylityövapaallaan, jonkun toisen on joustettava ja tehtävä oman vuoronsa lisäksi toinen vuoro tai osa siitä.

Neljässä tunnissa pulaan

Kirvesniemi muistuttaa Tehyn keväisestä työtaistelusta, joka sekin toteutettiin ylityö- ja vuoronvaihtokieltona.

– Kielto ehti olla voimassa neljä tuntia, kun Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta soitettiin, että he ovat pulassa.

Kirvesniemi ei kuitenkaan usko, että työnantajat ryhtyvät palkkaamaan lisää henkilökuntaa, jotta hoitajien ei tarvitsisi venyä ylitöihin.

Työtaistelun ajaksi ei välttämättä ole saatavissa apua vuokratyöfirma Seurestakaan, jossa myös on Tehyn jäseniä. Sosiaali- ja terveysalan vuokratyövoimaa ei juuri käytetä muualla kuin pääkaupunkiseudulla.