Lehtikuva/Pekka Sakki

Vasemmistonuoret vaatii Suomea katkaisemaan välittömästi asekaupat Arabiemiraattien, Saudi-Arabian ja muiden Jemenin sotaa käyvien maiden kanssa

Uutissivusto News Now Finland on paljastanut suomalaisen Patrian valmistamien panssariajoneuvojen osallistuneen sotatoimiin Jemenissä. Kyseiset AMV-panssariajoneuvot havaittiin alueella, missä viime kuukausina on käyty lukuisia siviiliuhreja vaatineita rankkoja taisteluja. Ajoneuvoihin on uutissivuston mukaan asennettu Patrian luvalla tai sen avustuksella venäläisiä asejärjestelmiä.

Vasemmistonuoret vaatii Suomea katkaisemaan välittömästi asekaupat Arabiemiraattien, Saudi-Arabian ja muiden Jemenin sotaa käyvien maiden kanssa. Kyse on sodasta, jossa molempien osapuolten uskotaan syyllistyneen sotarikoksiin.

– Patria on Arabiemiraatteihin suunnatun asevientiluvan myöntämisen yhteydessä korostanut, että sen myymät ajoneuvot ovat aseistamattomia, puheenjohtaja Hanna-Marilla Zidan muistuttaa.

Suomi rikkoo kansainvälisiä sitoumuksiaan

Hän jatkaa, että puolustusministeri Jussi Niinistö on kommentoinut asiaa väittämällä, ettei Suomi vie aseita vaan ”suojaa”.

– Raskaasti aseistettujen suomalaisten ajoneuvojen osallistuminen Hodeidan alueella käytyihin taisteluihin kertoo, että Suomi rikkoo kansainvälisiä sitoumuksiaan vastaan, Zidan sanoo.

Ajoneuvojen myymisellä aseistamattomina ei Zidanin mukaan ole Jemenin sodan inhimillisen kärsimyksen suhteen mitään merkitystä, sillä Patria avustaa tilaajia tekemällä ajoneuvoihin tarvittavat muutokset asejärjestelmien integroimista varten.

– Suomen linja on siis kyynisesti osallistua ajoneuvoja toimittamalla Jemenin katastrofin pitkittämiseen samalla kun se käytännössä valehtelee kansalaisille kauppojen tarkoitusperistä.

22 miljoonaa jemeniläistä näkee nälkää

Jemenin konflikti on aikamme pahimpia humanitäärisiä katastrofeja. Alueella, missä suomalaiset ajoneuvot ovat osallistuneet taisteluihin, sijaitsee ruokahuollon kannalta tärkeä Hodeidan satamakaupunki.

– 22 miljoonaa jemeniläistä näkee nälkää ja Suomi osallistuu suoraan aseviennillään tilanteen pahentamiseen entisestään. Unicefin mukaan kevään 2015 jälkeen Jemenissä on kuollut ja väkivaltaisuuksissa loukkaantunut keskimäärin viisi lasta päivässä. Tämän on loputtava, Zidan toteaa.