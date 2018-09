Ehyt ry

Noin 7 500 asunnotonta Asunnottomiksi lasketaan: ulkona tai ensisuojissa nukkuvat, asuntoloissa ja majoitusliikkeissä asuvat, erilaisissa laitoksissa asuvat, vapautuvat vangit, joilla ei ole asuntoa tiedossa sekä tilapäisesti sukulaisten ja tuttavien luona majoittuvat.

Asunnottomien yötä vietetään jälleen 17. lokakuuta. Asunnottomuudesta keskustelua pyritään lisäämään vapaaehtoisten neulomien lapasten ja sukkien avulla.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry järjestää tänä vuonna toista kertaa Auta asunnotonta – lahjoita lapaset -kampanjan, jolla kerätään asunnottomille muun muassa käsineitä.

– EHYT on ollut vuosia vahvasti mukana Asunnottomien yössä. Tämä kampanja sai alkunsa siitä, kun pohdittiin, miten asunnottomuusasioita voisi nostaa keskusteluun ja samalla tarjota ihmisille konkreettinen tapa tehdä jotakin asunnottomien hyväksi. Yhdistävä teema löytyi käsitöistä ja kärjeksi otettiin lapaset, kertoo EHYT ry:n kampanjakoordinaattori Marjo Rinne.

Keräykseen voi lapasten ja muunlaisten käsineiden ohella lahjoittaa myös muita villa-asusteita, kuten villasukkia, pipoja ja kaulaliinoja.

Lahjoitukset lämmittävät

Auta asunnotonta – lahjoita lapaset -keräys järjestettiin ensimmäisen kerran viime vuonna. Erilaisia vaatekeräyksiä asunnottomien hyväksi on järjestetty pitkään eri tahojen toimesta.

Viime vuonna EHYT ry keräsi noin 3 000 lapas- ja villasukkaparia, kaulaliinaa ja pipoa.

– Viime vuoteen verrattuna osallistujia on huomattavasti enemmän ja keräyspisteitäkin on jo tällä hetkellä yli tuplamäärä, Rinne sanoo.

– Suomessa on noin 7 500 asunnotonta ja olisi hienoa, jos saisimme tänä vuonna kerättyä kaikille lapaset tai villasukat!

Lahjoituksia tulee kaikenikäisiltä ja niin maaseudulta kuin kaupungeistakin. Rinteen mukaan keräykseen osallistujista valtaosa on naispuolisia käsityöharrastajia, mutta lahjoituksia tulee myös henkilöiltä, jotka eivät itse käsitöitä tee.

– Saajat ovat olleet aivan hämmentyneitä siitä, miten ihmiset ovat nähneet vaivaa ja käyttäneet aikaansa tehdäkseen heille esimerkiksi lapasia. He ovat myös ihastelleet, miten taitavia käsityöihmisiä Suomessa on. Sen lisäksi että lahjoitukset lämmittävät saajan käsiä ja jalkoja, ne todella lämmittävät myös sydäntä. Sillä on suuri merkitys, kun kokee että minusta välitetään. Saajat ovat olleet myös iloisia siitä, että asunnottomuutta on tehty näkyväksi tällaisen keräyskampanjan kautta.

Konkreettista apua

Keräykseen osallistumalla asunnottomia voi auttaa konkreettisesti. Kun siitä kertoo eteenpäin, antaa samalla myös ongelmalle lisää näkyvyyttä.

Rinne sanoo, että erityisesti tarvetta on miesten lapasille ja villasukille, koille 41-46. Isoja kokoja on tullut hyvin vähän, joten niillekin on tarvetta.

– Muillekin vaatteille, kuten takeille on toki myös tarvetta ja niitä voi lahjoittaa esimerkiksi Vailla vakinaista asuntoa ry:lle.

”Sillä on suuri merkitys, kun kokee että minusta välitetään.”

Rinne sanoo, että myös käsitöiden mukaan liitetyt henkilökohtaiset viestit ovat merkityksellisiä.

– Viestit tekevät vielä konkreettisemmaksi sen, että lapaset tai villasukat on tehty nimenomaan saajaa varten, ja että saajalle toivotaan kaikkea hyvää.

– On ollut hienoa huomata, miten yksityishenkilöt, järjestöt, yritykset ja muut toimijat ovat lähteneet keräykseen mukaan suurella sydämellä. Ihmiset ovat jakaneet tietoa lähipiirissään ja somekanavissaan.

Saadut lahjoitukset jaetaan Asunnottomien yön tapahtumissa 17. lokakuuta ympäri Suomen, mahdollisuuksien mukaan lahjoitusten keräyspaikkakunnilla. Esimerkiksi Helsingissä saadut lahjoitukset jaetaan Helsingin Asunnottomien yön tapahtumassa Dallapénpuistossa. Jos lahjoituksia jää yli, ne toimitetaan muun muassa asunnottomien päiväkeskuksiin.

Keräyspisteitä on tällä hetkellä 82 kappaletta 43 paikkakunnalla. Päivittyvä keräyspistelista löytyy osoitteesta www.ehyt.fi/lahjoitalapaset.

EHYT ry on ehkäisevän päihdetyön järjestö, joka toimii koko maassa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja.

