Sebastian Castelier

Šiiajohtaja Muqtada al-Sadrin ja Irakin kommunistipuolueen välisen yhteistyön käynnistäjä Jassim al-Helfi kertoo, että lähentyminen alkoi korruptionvastaisten mielenosoitusten yhteydessä vuonna 2015.

– Olin yksi mielenosoituksen johtajista, ja puolisotilaalliset aseistetut joukot uhkasivat meitä. Muqtada al-Sadr sai tietää tilanteesta ja päätti tavata meidät. Itse pidin häntä radikaalina konservatiivina ja olin varautunut hänen suhteensa. Mietin, miten hän suhtautuisi meihin.

Al-Helfi kertoo, että kun tapaaminen lopulta saatiin järjestettyä, al-Sadr kertoi tukevansa heitä ja ehdotti liittoutumista.

Irakin politiikkaa ovat pitkään hallinneet samat miehet.

– Kerroimme suostuvamme, jos hän pysäyttäisi asemiehensä, ottaisi selkeän kannan korruptiota vastaan ja irakilaisten elämän parantamiseksi. Häneltä myös pyydettiin, että hänen ministerinsä eroaisivat hallituksesta. Hän ei epäröinyt ja tuli itse usein osoittamaan kanssamme mieltä Tahririn aukiolle.

Miten kommunistinen puolue pääsi sopimukseen uskonnollisen johtajan, traditionaalisen ja populistisen liikkeen perinteen jatkajan kanssa?

– Ennen kuin päätimme liittyä Saairun-vaaliliittoon, kävimme pitkän keskustelun Muqtada al-Sadrin kanssa hänen suunnitelmistaan. Sanoimme haluavamme, että politiikassa ei tehdä jakolinjoja uskonnollisen ja etnisen erottelun perusteella.

Al-Helfin mukaan Muqtada al-Sadrille kerrottiin kommunistien haluavan myös, että liian pitkään vallassa olleet henkilöt lähtisivät politiikasta, vaikka he olisivat al-Sadrin puolueen liittolaisia.

– Tahdoimme uusia ihmisiä politiikkaan. Uusi liittoutumamme perustuisi maan yhtenäisyyden luomiseen eikä uskonnollisiin yhteisöihin. Al-Sadr hyväksyi ehtomme ja nimitti viisi henkilöä, joiden tehtäväksi tuli uuden koalition luominen. Minä olin yksi heistä.

– On tietysti erikoista, että näin monien erilaisten puolueiden edustajat lähtevät kokoamaan uutta koalitiota, mutta Muqtadasta oli tullut ystäväni, ja otin haasteen vastaan.

Kommunistipuolue vaati hallitusta, jossa ei ole tunnettuja, pitkään istuneita ministereitä. Kuitenkin Saairun äskettäin liittoutui pääministeri Haider al-Abadin, viisitoista vuotta Irakin politiikassa vaikuttaneen miehen kanssa.

– Meillä on sananlasku, jonka mukaan on parempi neuvotella tuntemasi väärän henkilön kanssa, kuin sellaisen väärän henkilön, jota et vielä tunne. Al-Abadi uskoo suuntaan, johon tahdomme Irakia viedä. Kommunistipuolue tietää, että on vaikea hallita Iranin vaikutuksen alaisena. Emme voi eristää itseämme.

– Kirjoitin Abadille kirjeen, jossa sanoin, että hänen kannattaa etsiä yhteistä pohjaa Saairunin kanssa. Hän oli samaa mieltä. Silti pitää huomauttaa, ettei Muqtada al-Sadr ei ole luvannut Abadille tämän säilyttävän pääministerin paikkansa.