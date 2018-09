Lehtikuva/Martti Kainulainen

Tällä kertaa eduskunnan kuulumiset kertoo Kari Uotila.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Kari Uotila, mikä oli eduskunnan tärkein asia tällä viikolla?

Budjettikäsittelyn alkaminen on tärkein. Eduskunta säätää lait ja päättää valtion budjetista. Sen käsittely on nyt täydessä käynnissä.

Entä mikä oli kuohuttavin asia?

”Työllisyyskehitys on meillä hieman hitaampaa kuin EU-maissa keskimäärin.”

Totta kai se oli ulkoministeri Timo Soiniin kohdistuva epäluottamusesitys, jonka esitti neljä oppositiopuoluetta. Se on vakava asia ja on kuohuttanut paljon.

Minua huolestuttaa se, että tämän asian osalta on puhuttu paljon muusta. Täytyy muistaa, että tässä ei ollut kyse kenenkään ihmisen sanan- tai uskonnonvapaudesta. Tässä ei ollut kyse siitä, miten suhtaudumme aborttiin. Tässä ei ollut kyse koko hallitukseen kohdistuvasta epäluottamuslauseesta.

ILMOITUS

Tässä oli kyse siitä, että ulkoministeri on toistuvasti toteuttanut muuta kuin Suomen virallista ulkopolitiikkaa koskien naisten ja tyttöjen oikeuksia. Siitä tässä oli kyse, ja vielä siitä, että ulkoministeri Soini ei ole korjannut tapojaan, vaikka häntä on huomautettu tästä ja siitä on käyty niin sanotut pelisääntökeskustelut. Hän ei ole esittänyt katumusta tai korjannut tapojaan.

Tämä on vakava paikka, mutta pelkään, että äänestystulos tulee olemaan häntä tukeva sen vuoksi, että tähän on sotkettu monta asiaa, jotka eivät tähän kuulu. Siniset myös pienenä takiaispuolueena uhkasi kumppaneitaan hallituskriisillä. Jokainen ymmärtää, että eivät siniset sen vuoksi lähde, että yksi ministeri joutuu lähtemään. He roikkuvat kyllä hallituksessa niin pitkään kuin mahdollista.

Uotilan haastattelu tehtiin perjantaina ennen äänestystä. Soini sai eduskunnan luottamuksen äänin 100–60.

Minkä parissa olet itse eniten työskennellyt?

Budjettikäsittely ja sen aloittaminen valiokunnassa. Itse asiassa se alkoi jo vähän viime viikolla, kun olimme valtiovarainvaliokunnan delegaatiolla Euroopassa ja saimme komission näkemyksiä Suomen tilanteesta. Tämä on minua työllistänyt.

Mikä oli vasemmistoliitolle tämän viikon tärkein asia?

Tärkeintä on se, että olemme esittämässä vaihtoehtobudjettia. Budjettikeskustelussa haluamme tuoda esiin sen, että hallitus on unohtanut hallituksella olisi nyt mahdollisuus korjata niitä virheitä, jotka ovat aiheuttaneet eriarvoistumista ja tuloerojen kasvua. Hallitus olisi voinut palauttaa indeksit pienimpiin etuisuuksiin. Kritiikki ja vaihtoehdon esittäminen tälle edelleen jatkuvalle tylylle budjettipolitiikalle on meidän ykkösasiamme.

Toinen asia oli se, että halusimme nostaa kyselytunnilla esiin osakesäästötilien idean ja hallituksen kaavaileman esityksen. Kun todella suurituloiset pystyvät vakuutuskuorilla piilottelemaan suuria summia ja siirtämään niiden verotusta eteenpäin, niin nyt hallitus esittää niin sanotuille piensijoittajille samaa mahdollisuutta.

Pienituloisille palkansaajalle, jolta on lomarahat leikattu, olisi tärkeämpää tehdä oikeudenmukaista politiikkaa muuten kuin miettiä heille osakesäästämisen mahdollisuutta.

Tämä aihe tyssättiin kyselytunnilla. Puhemies katkaisi tylysti tämän tärkeän aiheen keskustelun kyselytunnilla, se oli erittäin tökeröä ja meitä syrjivää toimintaa.

Mikä asia jäi tiedotusvälineiltä huomaamatta?

Ehkä budjettiin liittyen, kun kaikki hehkuttavat, että olemme maailmanennätysvauhdissa. Tiedotusvälineiden toivoisi kiinnittävän enemmän huomiota, mitä muualla tapahtuu. Esimerkiksi työllisyyskehitys on meillä hieman hitaampaa kuin EU-maissa keskimäärin.

Hallitus ei ole lamasta nousua, työllisyyden paranemista ja talouskasvua saanut aikaan, vaan se johtuu kansainvälisen suhdanteen paranemisesta. Mutta tähän suhdanteen paranemiseenkaan emme ole päässeet sen paremmin kiinni, olemme päässeet heikommin kuin muut maat. Se kertoo, että ei hallitus voi tässä kovin paljon pisteitä ottaa.

Sarjan aiemmat osat löytyvät täältä