Miesten Ykköstä on tätä kirjoitettaessa jäljellä viisi kierrosta, ja sarjatilanteen perusteella loppukaudesta on odotettavissa lähes syksyn 2014 jännitysnäytelmän veroinen trilleri. Tuolloin kuusi ensimmäistä joukkuetta survoutui lopulta neljän pisteen marginaalin sisään ja HIFK nappasi suoran nousijan paikan huimalla loppukauden suonenvedolla KTP:n käsistä.

Nyt kuusi kärkijoukkuetta majailevat seitsemän pisteen sisällä ja jokaisella niistä on vielä mahdollisuus edetä ainakin karsijan paikalle. Takavuosien liigan vakiojyrät Haka ja Jaro ovat sarjassa tällä hetkellä sijoilla 5 ja 6. Näillä joukkueilla eroa kärkeen on seitsemän pistettä.

Pietarsaaressa on nähty uusi tuleminen kuukausi sitten tehdyn valmentajavaihdoksen kautta. Tomi Kärkkäinen vaihtui Niklas Käckoon, ja tämän jälkeen Jaro on ottanut viidestä pelistä neljä voittoa. Mahdollinen putoamistaistelu on vaihtunut voittoputken myötä orastavaksi toivoksi pääsystä jopa liigakarsintoihin. Kauimpaa kärkeä kiinni ajavista ryhmistä Hakalla on kuitenkin mieluisampi loppuohjelma. Koskilaiset pelaavat kolme ottelua kotonaan, ja vieraissa vastassa ei ole yhtään top 4 -joukkuetta.

Tasaisesti Ykkösessä viime kaudet sijoille 4–5 tykitellyt AC Oulu on puolestaan viiden pisteen päässä kärjestä. Oululaisten alkukausi sujui murheellisissa merkeissä. Ensimmäisistä 13 ottelusta joukkue kasasi ainoastaan 14 pistettä ja oli valahtamassa jo putoamistaistoon. AC Oulu pystyi hallitsemaan pelitapahtumia useimmissa otteluissa, mutta oli maalitilanteissa tehoton.

Kotkassa 14.7. kärsityn tappion jälkeen ACO on pelannut sarjassa tappioitta ja on tällä hetkellä Ykkösen kovakuntoisin ryhmä. Muutoksen taustalla on viimeisen kolmanneksen pelaamisen terävöityminen. Murtautuminen ja viimeistely ovat nyt uudella tasolla. Meksikolainen Alberto Alvarado Morin johtaa maalipörssiä 11 osumalla. Loppuohjelma on haastava, joten kärkikaksikkoon tunkeutuminen edellyttää suonenvedon jatkumista päätyyn asti.

Helsingin IFK:ta pidettiin keväällä eräänä sarjan suurimmista voittajasuosikeista. Pitkään näyttikin siltä, että HIFK jyrää dieselmäisellä tyylillään väkisin takaisin liigaan. Peli ei ollut missään vaiheessa sarjan näyttävintä, mutta se oli tehokasta. Pelitavan ruumiillistuma on ollut täksi kaudeksi Helsinkiin palannut ikitaistelija Tuomas Mustonen, joka on laittanut verkot tötterölle kulmikkaasta tyylistään huolimatta.

Tuuli kääntyi kuitenkin loppukesästä. Kahden viime kuukauden aikana HIFK on voittanut vain kolme ottelua, ja niistäkin kaksi on tullut sarjajumbo Klubi-04:sta vastaan. Tulevat kaksi ottelua näyttävät suuntaa. HIFK matkaa ensin Tammisaareen, jonka jälkeen vastassa on sarjapaikastaan taisteleva JJK vieraissa.

Kovimmat taloudelliset panostukset sarjaan tehnyt KPV on edennyt HIFK:n tapaan tyylistä piittaamatta eteenpäin. Valmentaja Jarmo Korhosen hyökkäyspelikirja on osoittautunut juuri niin köykäiseksi kuin Kokkolassa pelättiin. Materiaali on kuitenkin sen verran kovatasoinen, että kärkitaistoon tarvittavat pisteet on saatu revittyä väkisin kasaan. KPV:n osalta loppukauden pahimmat kompastuskivet ovat kaksi seuraavaa ottelua vieraissa Hakaa ja AC Oulua vastaan. Jos KPV selvittää nämä rastit kuivin jaloin, se on erittäin lähellä ainakin karsijan paikkaa.

Suurin uhkatekijä EIF:n menestykselle on sen amatöörimäisen seurajohdon puuhastelu.

Arvioin huhtikuun kausiennakossa talvella mainioita otteita esittäneen EIF:n olevan sarjan potentiaalinen musta hevonen. EIF on lunastanut nämä odotukset, ja espanjalainen Gabri Garcia Xarart on ollut sarjan paras valmentaja. Xarartin ohjastama mopo on pärjännyt moottoritiellä erinomaisen täsmävalmentamisen kautta.

Suurin uhkatekijä EIF:n menestykselle on sen amatöörimäisen seurajohdon puuhastelu. Kotkassa pelatussa vierasottelussa maalivahti Jonathan Jäntin kasetti levisi totaalisesti ja mies solvasi KTP:n brassia Jean Silvaa rasistisin sanankääntein.

Tämän jälkeen EIF tuomitsi rasistisen käytöksen ja laittoi anteeksipyydelleen Jäntin oma-aloitteisesti kolmen ottelun pelikieltoon. Se kuitenkin peruttiin heti ensimmäisen matsin jälkeen loukkaantumishuolien takia. Farssin myötä seura paiskasi selkärankansa ja arvonsa roskiin, ja tämä on näkynyt myös kentällä episodin jälkeen. Jo auki ollut ikkuna liigaan on nyt sulkeutumassa.

Lauantaivakiossa mennään Englannin sarjojen merkeissä. Tällä kertaa suurseurat jyräävät omissa otteluissaan, joten merkkejä säästyy kinkkisiin Championshipin kohteisiin. Liverpool lyö kohteessa 1 So’tonin ja Man City kolmoskohteessa Cardiffin. Kohteessa 7 vain vähän yli puolet veikkaajista uskoo Spursin vierasvoittoon Brightonista, joten varma kakkonen on houkutteleva pelikohde. José Mourinhon ManU ei ole puolestaan vakuuttanut alkukaudesta, joten Wolves-kotivoitto varmistetaan ristillä.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 22.9. kello 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 1(X), 2, 1, X(1), 1, 2, 1, X(2), X(2), 1, 1(X), X(1).