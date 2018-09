Lehtikuva/Vesa Moilanen

En muista mitään, en pysty vastaamaan mitään, en tiedä mitään, eikä se ainakaan ole ollut minun vastuullani. MTV:n rikostoimittaja Jarkko Sipilä teki elokuussa nerokkaan yhteenvedon entisen poliisiylijohdon kuulusteluissa antamiin vastauksiin.

Tiivistetysti viesti oli se, että poliisipamput vastasivat kysymyksiin samalla tavalla kuin ammattirikolliset. Kukaan ei myöntänyt mitään, ja muistikuvat olivat kovin hämäriä.

Kuulustelut liittyivät epäiltyihin virkavelvollisuuksien rikkomisiin. Entisen poliisiylijohtajan Mikko Paateron ja Helsingin entisen poliisipäällikön Jukka Riikosen lisäksi epäiltyinä ovat nykyään keskusrikospoliisia johtava Robin Lardot ja Helsingin nykyinen poliisipäällikkö Lasse Aapio. Aapio ja Lardot on pidätetty virastaan oikeusprosessin ajaksi.

Nelikko sai syytteet virkavelvollisuuden rikkomisesta, koska heidän epäillään laiminlyöneen työnsä, kun Helsingin huumepoliisissa jätettiin vuosien ajan kirjaamatta poliisin tietolähteet. Syyttäjän näkemyksen mukaan esimiesten olisi pitänyt puuttua viipymättä lainvastaisiin käytäntöihin.

Kuten tunnettua on, niin he eivät tehneet. Näin ollen herra nimeltä Jari Aarnio sai jatkaa häärimistään Helsingin huumepoliisin päällikkönä. Ja kuten myös on tunnettua, Aarnio on nykyään tuomittu rikollinen. Ei tosin vielä huumerikoksista, niistä hovioikeuden tuomio tulee myöhemmin. Käräjäoikeus katsoi Aarnion pyörittäneen huumekauppaa vuosien ajan samalla kun toimi poliisipomona.

Mutta takaisin näihin iloisiin poliisiveijareihin. Heidän toimintaansa voi pitää pöyristyttävänä. Mitään nöyryyttä he eivät ole osoittaneet, vastuunkantoa vielä vähemmän. Kuulusteluissa valvontavastuu on vieritetty alemmille portaille, kun herrat ovat puolustelleet toimintaansa.

Toimittajien helmasynti on Tuntematon sotilas -kirjan siteeraaminen. Siitä huolimatta: Mikä röyhkeys! Kun johtajille maksetaan korkeita palkkoja, kuuluu siihen olennaisena osana vastuu. Rahaa tulee enemmän, koska vastuuta on enemmän.

Nyt nämä velikullat ovat kyllä nostaneet hyviä palkkoja, mutta tiukan paikan tullen junan alle yritetään viskoa alaiset. Hyvät herrat, ei se näin mene. Johtajan tehtävä on nimenomaan tulla esiin, kun organisaation virheet tulevat esiin. Ei silloin mennä seurapiiritapahtumiin nauttimaan laadukkaista juomista.

Mikko Paatero jäi eläkkeelle vuonna 2015. Sen jälkeen hän on kunnostautunut lietsomaan epämääräisiä uhkakuvia. Paateron mukaan vastaanottokeskuksissa oli alettu järjestäytyä jokunen vuosi takaperin. Paatero on myös innostunut kirjoittelemaan äärioikeiston suosikkiteemasta eli Ruotsista.

Omaa toimintaansa Paatero ei ole analysoinut millään tavoin kriittisesti. Mainittakoon esimerkkeinä, että hänen aikanaan Helsingin huumepoliisista ilmeisesti johdettiin huumekauppaa ja keskusrikospoliisin epäiltyjen rekisteriin kirjattiin Venäjän presidentistä lähtien ihmisiä. Onnistunut pomo siis.

Voi vain kiittää, että uudet tiedustelulait eivät Paateron aikaan vielä olleet voimassa.