Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Epäluottamusesityksen teki sosiaalidemokraattien kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta.

Ulkoministeri Timo Soinille (sin.) esitettiin torstaina aamupäivällä epäluottamusta, kun eduskunta käsitteli hallituksen ensi vuoden budjettiesitystä. SDP:n, vasemmistoliiton, vihreiden ja RKP:n kannattaman epäluottamusesityksen taustalla ovat Soinin abortinvastaiset lausunnot ja osallistuminen toukokuussa abortinvastaiseen tapahtumaan Kanadassa.

– Soini on useaan kertaan ja eri yhteyksissä ilmoittanut – suorastaan ylpeillyt sillä, ettei hän hyväksy naisten jakamattomia oikeuksia, joihin kuuluu myös oikeus päättää omasta kehostaan, sanoi SDP:n Maarit Feldt-Ranta puheenvuorossaan.

Soini puolusteli toimintaansa sillä, että myös ministerillä on oikeus sanan- ja mielipiteenvapauteen. Oppositiosta huomautettiin, että hänen kantansa ovat ristiriidassa Suomen ulkopoliittisen linjan kanssa.

– Ulkoministerin odotetaan – erityisesti ulkomailla – esiintyvän Suomen linjan esiintuojana, ei sen kumoajana, Feldt-Ranta sanoi.

Myös oikeuskansleri katsoi tällä viikolla antamassaan päätöksessä, että Soinin osallistuminen abortinvastaiseen tapahtumaan oli ongelmallista. Kun ulkoministeri matkustaa ulkomailla Suomen valtion edustajana, hänen olisi oikeuskanslerin mukaan perusteltua noudattaa kannanotoissaan erityistä varovaisuutta ja harkittua pidättyvyyttä.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki huomautti omassa puheenvuorossaan, että naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen on Suomen ulkopolitiikan keskeinen piste. Hän suuntasi oman kysymyksensä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolaiselle (kok.).

– Kysyn teiltä, ministeri Virolainen, miltä teistä tuntuu tehdä tätä työtä, kun ministeri Soini vetää jatkuvasti mattoa teidän altanne?

Äänestys huomenna

Soinin luottamuksesta äänestetään perjantain täysistunnossa, joka alkaa kello 13. Siniset on tehnyt äänestyksestä koko hallituksen luottamusäänestyksen. Puolueen puheenjohtaja Sampo Terho sanoi Ylelle, että jos Soini kaatuu, hallitus kaatuu.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoikin, että keskustan eduskuntaryhmä äänestää Soinin luottamuksen puolesta. Sipilä sanoi uskovansa, että Soini muuttaa tapojaan.

Oppositiopuolueista kristilliset ja perussuomalaiset eivät ole mukana epäluottamusesityksessä. Suurin mielenkiinto äänestyksessä kohdistuu kokoomuksen kansanedustajiin, joista osa on ehtinyt aiemmin tuomita Soinin toiminnan.

He tuskin äänestävät Soinia vastaan, mutta saattavat taktisista syistä myöhästyä äänestyksestä.

Kokoomuksen Jaana Pelkonen kysyikin Soinilta, miten hän aikoo jatkossa huolehtia, ettei poikkea Suomen viralliselta ulkopoliittiselta linjalta. Soini ei vastannut Pelkosen kysymykseen.

– Tämä on minun vakaumukseni, johon minulla on oikeus. On aivan selvä asia, ettei se huutelemalla miksikään muutu, Soini kuittasi.