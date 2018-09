All Over Press/Alamy/Custom Medical Stock Photo

Kansainvälisen asiantuntijatyöryhmän mukaan ylipaino on uniapnean suurin riskitekijä.

Painonpudotuksesta on merkittävä hyöty ylipainoisten uniapnean hoidossa. Uniapnealla tarkoitetaan unenaikaisia hengityskatkoksia. Sitä sairastaa Suomessa ainakin 300 000 ihmistä.

Itä-Suomen yliopiston tutkijat kuvaavat uniapneaa kansansairaudeksi, joka kuormittaa terveydenhuoltoa globaalisti. Sitä sairastaa arviolta noin 8–12 prosenttia aikuisväestöstä, mutta valtaosalla se on edelleen tunnistamatta ja siksi hoitamatta.

Hoitamaton uniapnea lisää muun muassa sydän- ja verisuonisairastavuutta sekä onnettomuusriskiä työpaikoilla ja liikenteessä.

Painonpudotuksen on havaittu auttavan uniapnean hoidossa ja jopa parantavan sairauden.

Painonpudotus auttaa



Tuore suositus perustuu systemaattiseen selvitykseen, jonka mukaan painonpudotus on kiistatta hyödyksi uniapnean hoidossa ja auttaa usein samanaikaiseen muuhun sairastavuuteen, kuten kohonneisiin verensokeriarvoihin, verenpainetautiin ja heikentyneeseen elämän laatuun.

Selvityksessä havaittiin myös, että varsin usein potilas itse ei tiedosta olevansa ylipainoinen. Toisaalta terveydenhuollon ammattilaiset ovat usein haluttomia puuttumaan asiaan.

Hengityskatkoksia ja kuorsausta



Uniapneassa nielun alueen lihakset veltostuvat unen aikana. Hengitysliiton tiedotteen mukaan siitä seuraa ylähengitysteiden osittaista ahtautumista, mikä aiheuttaa hengityskatkoksia ja kuorsausta. Katkos voi kestää muutamista sekunneista jopa yli minuuttiin. Se päättyy usein korahdukseen ja nukkujan havahtumiseen.

Hengitysliiton mukaan hoitamaton uniapnea lisää kuolleisuutta sydän- ja verisuonisairauksiin 3–6-kertaisesti sekä riskiä 2-tyypin diabetekseen, aivoverenkierronhäiriöön, keuhkovaltimoverenpainetautiin ja todennäköisesti myös sydämen vajaatoimintaan. Lieväänkin uniapneaan liittyy lisääntynyt verenpainetaudin riski.

Yöllä unen aikana voi normaalistikin esiintyä lyhyitä hengityskatkoksia, mutta niiden määrä, pituus ja seuraamukset ratkaisevat onko kyseessä sairaus.