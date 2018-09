Yle Kuvapalvelu/Joe Wigdahl Photograph

Yhdysvaltalaisessa Folsomin uusitussa, korkeimman turvaluokituksen vankilassa istutaan pitkiä tuomioita väkivalta- ja jengirikoksista.

Jairus McLearyn ohjaamassa vaikuttavassa dokumentissa The Work (2017) rikospuoli jää taustalle. Keskiöön nousee kuntoutusterapia, jonka erityispiirteenä on kahdesti vuodessa tapahtuva neljän päivän ryhmäterapiajakso. Terapiassa vankien seuraan liittyy siviilejä vankilan ulkopuolelta.

Dokumentissa ollaan tiukasti suljetussa miehisessä maailmassa. Elokuva antaa hyvän kuvan tilaisuuden luonteesta ja tutustuttaa lähemmin useisiin osallistujiin ja heidän ohjaajiinsa. Dokkari on rytmitetty päivien mukaan neljään jaksoon.

Elokuvan nimen mukaisesti työtä tehdään isojen henkilökohtaisten juttujen parissa, toisin sanoen työstetään perustaa raikkaammille virroille, sekä itselle että toisille. Tässä mielessä eräiden puheissa vilahtava kaivo-sana on kuvaava.

Lapsena haavoitettu herkkyys voi olla murhamiehenkin raskain taakka.

ILMOITUS

Jokaiselle päivälle on luvassa avoimia tilityksiä eikä vain puhuen omista tuntemuksista leppoisasti ympyrässä istuen, ”meidän poikien kesken” -fiilistellen.

Päin vastoin, pelin henki on radikaalisti toinen. Jo ensimmäisen purkautujan tapaus havainnollistaa, miten kysymys on todellakin intensiiviterapiasta. Asiaan kuuluvat hyvinkin rajut tunnevyöryt, kun matkataan syvempien haavojen juurille.

Joidenkin kohdalla homma menee voimia koettelevan fyysiseksi, kun vapautetaan ulos patoutunutta energiaa. Dramaattisimmissa hetkissä toisten sanallinen tuki ei riitä. Tulee tilanteita, joissa isokokoisen purkautujan kiinnipitämiseksi tarvitaan monen osallistujan lihasvoimaa.

Kyseisten tilanteiden väkevä emotionaalinen lataus on tavoitettu dokumentissa erittäin hyvin. Käy selväksi, miten jo lapsena haavoitettu herkkyys voi olla murhamiehenkin raskain taakka. Huomionarvoinen piirre tilityksissä – sekä vankien että vierailevien siviilien kohdalla – on isyyden merkitys eri muodoissaan, mukaan lukien isättömyys. Tässä kohdassa sana ”uhri” on paikallaan.

The Work on koruton, tunnekylläinen ja koskettava dokumentti, taatusti erilainen vankilafilmi. Sen kuvaaman terapiakäytännön voi kuvitella pätevän myös yleisemminkin, toki asianmukaisin muunnoksin.

Docventures: The Work. TV2 tiistaina 18.9. klo 21.45, keskiviikkona 19.9. klo 12.15. Areena.