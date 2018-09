Lehtikuva/Martti Kainulainen

Eduskunta alkoi tiistaina käsitellä valtion ensi vuoden budjettia.

Vaikka Suomi on täynnä talousviisaita, talouspolitiikkaa tehdään vastoin kaikkia taloustieteen perusoppeja, aloitti vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ryhmäpuheensa tiistaina eduskunnassa.

– Finanssipolitiikkaa kiristetään rajusti taantuman aikana ja nousukaudella elvytetään mittavilla hyvätuloisia suosivilla veroalennuksilla, Andersson sanoi.

Andersson huomautti, että hallitus on leikannut, leikannut ja vielä kerran leikannut vedoten valtiontalouden tasapainottamiseen ja kestävyysvajeen pienentämiseen. Kolmen vuoden tuloksena on se, että kestävyysvaje on valtiovarainministeriön tuoreen katsauksen mukaan kolme prosenttia bruttokansantuotteesta eli yhtä paljon kuin hallituksen aloittaessa.

– Miten tämä on mahdollista? Keskeinen syy on veroasteen alentaminen lähes kahdella prosenttiyksiköllä. Jos veroaste olisi pysynyt vuoden 2015 tasolla, olisi kestävyysvaje nyt yli puolet pienempi, tiivisti vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ryhmäpuheessaan eduskunnassa tiistaina.

Andersson tylytti valtiovarainministeri Petteri Orpoa (kok.) siitä, että tämä esiintyy mielellään tiukkana valtion kirstunvartijana. Hallituksen talouspolitiikka on kuitenkin ollut täysin toisenlaista.

– Samalla kun hallitus on heikentänyt eläkeläisten, opiskelijoiden ja työttömien toimeentuloa, kasvattanut eriarvoisuutta ja leikannut rajusti koulutuksesta ja osaamisesta, on se myös käyttänyt lähes kaksi miljardia euroa hyvätuloisia suosiviin veronkevennyksiin. Tarvitsevilta otetaan ja niille joilla jo on, annetaan lisää.

Pääomatulot progressiivisiksi

Andersson nosti puheessaan esiin vasemmistoliiton verolinjaukset. Siinä kärkenä on pieni- ja keskituloisten verotuksen keventäminen ja samalla kiristetään verotuksen progressiota. Vasemmistoliitto toisi myös pääomatulot progression piiriin.

– Tulojen ja varallisuuden verotus on Suomessa pahasti vinksahtanutta. Järjestelmä suosii jo valmiiksi varakkaita. Esimerkiksi suuria perintöjä ja lahjoja verotetaan varsin kevyesti. Listaamattomien yritysten omistajien osingoista peritään veroa huomattavasti vähemmän kuin mitä palkansaajat, pienyrittäjät tai tavalliset piensijoittajat maksavat, Andersson sanoi.

Ympäristölle haitallisia tukia vasemmistoliitto niin ikään hillitsisi, kun hallitus puolestaan on lisännyt saastuttavan energian tukia. Se on ilmastonäkökulmasta täysin epäjohdonmukaista, Andersson huomautti.

Hallituksen viimeinen budjetti on menetetty mahdollisuus, Andersson sanoi. Esityksestä puuttuu kaikki keskeiset uudistukset, jotka olisivat Suomen tulevaisuuden kannalta keskeisiä.

– Myönteistä on kuitenkin, että vaalikauden aikana esitetty kritiikki koulutusleikkauksista ja pienituloisten aseman heikentämisestä on nyt puoli vuotta ennen vaaleja vaikuttanut hallituksen politiikkaan edes vähän. Harmi, että se on liian vähän ja liian myöhään, Andersson päätti puheensa.