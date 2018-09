Lehtikuva/Stringer

Vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki sanoo tapauksen osoittavan, että ihmisten hätä Jemenissä ohitetaan tietoisesti ja tarkoituksellisesti.

Asevalmistaja Patrian panssaroituja ajoneuvoja on käytetty Jemenin sisällisodassa, kertoo uutissivusto Newsnowfinland. Sivustolla kerrotaan, että Jemenissä käytettyihin suomalaisvalmisteisiin ajoneuvoihin on asennettu muun muassa raskasta aseistusta.

Patria on myynyt panssaroituja ajoneuvoja Arabiemiraatteihin, joka on lähettänyt joukkojaan Jemeniin sotimaan Saudi-Arabian johtamaan liittoumaan. Viimeksi heinäkuussa Suomen hallitus myönsi Patrialle luvan myydä ajoneuvojen varaosia Arabiemiraatteihin.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki huomautti tänään mikroblogipalvelu Twitterissä, että vasemmisto on monta kertaa kysynyt sotilastarvikkeiden myynnistä Arabiemiraatteihin. Niin ulkoministeri Timo Soini (sin.) kuin puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) eivät ole nähneet siinä ongelmaa.

Monista kirjallisista kysymyksistä, täysistuntopuheenvuoroista ja valiokunnassa esitetyistä kysymyksistä huolimatta puolustusministeri @jniinisto tai ulkoministeri Soini eivät ole nähneet ongelmaksi sotilastarvikkeiden vientiä Arabiemiraatteihin. Huhuu?https://t.co/UoQYY7VoxF — Paavo Arhinmäki (@paavoarhinmaki) 17. syyskuuta 2018

Arhinmäen Twitter-viestiin vastasi maanantaina puolustusministerin erityisavustaja Petteri Leino.

– Se on hyvä, että suomalainen suoja kelpaa kaupaksi. Kotimainen työllisyys kärjessä vai mitä, Leino kirjoitti.

Vastaus kertoi Arhinmäen mukaan koruttomasti, että ”kysymys on tietoisesta ja tarkoituksellisesta ihmisten hädän ohittamisesta”.

Tämä puolustusministerin erityisavustajan vastaus kertoo koruttomasti, että kysymys on tietoisesta ja tarkoituksellisesta ihmisten hädän ohittamisesta.



Kuolemaa kaupataan, kunhan saadaan vähän huolehdittua suomalaisesta työllisyydestä.https://t.co/NmDDHHDJI9 — Paavo Arhinmäki (@paavoarhinmaki) 17. syyskuuta 2018

Maailman pahin kriisi, ketään ei vain kiinnosta

YK:n mukaan Jemenin sisällissota on maailman pahin humanitaarinen kriisi. Sota siellä on jatkunut kolme vuotta, mutta se on jäänyt muun muassa Syyrian sodan varjoon.

Nyt maata uhkaa nälänhätä. Kolerasta ihmiset kärsivät jo. YK:n avustusjärjestö Unicefin mukaan 78 prosenttia jemeniläisistä elää köyhyydessä, lähes kaksi miljoonaa alle viisivuotiasta lasta ja yli miljoona raskaana olevaa naista kärsii aliravitsemuksesta. Ruoka-avun varassa elää yli kahdeksan miljoonaa ihmistä.

Suomessa kiistellään siitä, voiko puoluejohtaja juhlia baarissa ilman paitaa. Ei kukaan jaksa uutisia Jemenistä, kuului Suomen Kuvalehden Jemenistä kertovan jutun ingressi.