IPS/Daniel Gutman

Talous on lamassa Argentiinassa. Peson arvo on pudonnut puoleen verrattuna dollariin, ja inflaation ennustetaan kirivän tänä vuonna 35 prosenttiin. Hallitus on luvannut Kansainväliselle valuuttarahastolle (IMF) leikata julkisista menoista noin kahdeksan miljardia euroa.

Ahdinko koettelee erityisesti köyhiä, joiden määrä jatkaa nousuaan keväällä tilastoidusta 26 prosentista. Se tarkoittaa yli kymmentä miljoonaa henkeä.

Axel Fernández pitää vaimonsa kanssa köyhien lasten ruokalaa La Villa Itatín slummissa.

Köyhyysrajan alla on yli kymmenen miljoonaa henkeä.

– Kolme vuotta sitten ruokimme päivässä 30 lasta, nyt syömään tulee 300 eri ikäistä ihmistä, Fernández kertoo.

Valtiolta saadaan riisiä ja pastaa, mutta yritykset, jotka aiemmin antoivat lihaa ja muita lisukkeita, eivät enää pysty toimittamaan juuri mitään, hän valittaa.

Espanjankielinen versio