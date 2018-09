Jarno Mela

Aino-Kaisa Pekonen sanoo hallituksen sote-mallin karanneen kauas alkuperäisistä tavoitteistaan.

Hallituksen olisi ollut parempi ottaa mallia Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotesta eikä vaarantaa sitä, sanoo vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen. Pekonen vieraili lauantaina Lappeenrannassa tutustumassa kesäkuussa avattuun K-sairaalaan.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja pitää Eksotea onnistuneena esimerkkinä mallista, jossa koko palveluketju on siirretty yhdelle taholle. Pekonen muistuttaa, että juuri tämä oli alunperin koko sote-uudistuksen alkuperäinen tavoite.

– Kun eduskunnassa painimme kuukaudesta toiseen toimivien sote-palveluiden turvaamiseksi kaikille suomalaisille, Eksotessa sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiota on tehty jo pitkään. Asiakas saa apua eri tarpeisiin yhdestä osoitteesta, palvelu on parantunut ja samaan aikaan on saavutettu säästöjä, Pekonen luetteli vierailunsa yhteydessä.

”Yksityisten terveysjättien pussiin pelaavasta mallista on tulossa yhteiskunnalle äärimmäisen kallis.”

Valinnanvapaus tuottaa ongelmia

Hallituspuolueiden lehmänkaupat ovat ajaneet hallituksen sote-mallin kauas sen alkuperäisistä tavoitteista. Valinnanvapausmalli uhkaa pirstaloida palveluketjua, tuottaa yksityisiä alueellisia monopoleja, minkä lisäksi se ei myöskään ratkaise nykymallin eriarvoisuusongelmia, Pekonen listasi Lappeenrannassa hallituksen mallin ongelmia ja riskejä.

– Kaiken kukkuraksi yksityisten terveysjättien pussiin pelaavasta mallista on tulossa yhteiskunnalle äärimmäisen kallis. On onnetonta, jos Eksoten kaltaiset organisaatiot joutuvat pilkkomaan toimivaa järjestelmäänsä valuvikaisen mallin vuoksi. Hallituksen olisi ollut parempi ottaa Eksotesta mallia, ei vaarantaa sitä, Pekonen sanoi.

Toukokuun loppupuolella Helsingin Sanomat kertoi, että Eksote ajautui rahoitusongelmiin. Niitä paikataan säästöillä ja asiakasmaksujen korotuksilla.

– Tämä puoli osaltaan korostaa sitä, että maakunnille ei tule asettaa palveluiden heikennyksiin ajavaa ongelmallista budjettirajoitetta, Pekonen sanoi.

Pekonen listasi myös vasemmistoliiton näkemyksen siitä, miten sote-uudistuksella saataisiin toteutettua alkuperäiset tavoitteet. Erityisesti perusterveydenhuoltoon tarvitaan Pekosen mukaan lisäresursseja, jotta nykyiset ongelmat saataisiin poistettua.

– Terveyskeskusmaksut pois ja hoitotakuu uusiksi niin, että kiireettömään hoitoon pääsee viikossa. Kustannukset olisivat pientä verrattuna miljardeihin, jotka hallituksen yksityisille yrityksille rakentama sote-malli uhkaa yhteiskunnalle maksaa, hän sanoi.

