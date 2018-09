Jaakko Alavuotunki 38-vuotias oululainen perheenisä ja kuntapoliitikko, joka työskentelee vasemmistoliiton pohjoisten piirien toiminnanjohtajana. Opiskellut Oulun yliopistossa pääaineenaan yleinen historia. Kirjoittaa jalkapallokolumnia Kansan Uutisiin. Hän myös valmentaa AC Oulu/Villan Pojat -joukkuetta sekä Oulun Luistinseuran junioreita.

Eduskuntavaaleihin on aikaa seitsemän kuukautta. Miten valmistautuminen etenee Pohjois-Suomessa, toiminnanjohtaja Jaakko Alavuotunki?

– Oulun vaalipiirissä on nimetty 12 ehdokasta vasemmistoliiton listalle, kun täydelle listalle mahtuu 18 nimeä. Yhdeksän on Pohjois-Pohjanmaalta ja kolme Kainuusta. Lisäksi on jo varmoja nimiä, jotka julkistetaan syksyn aikana.

– Lapissa varmoja ehdokkaita on muutama ja runsaasti niitä, joiden kanssa on käyty vakavia keskusteluja ehdokkuudesta. Kansanedustaja Markus Mustajärvi on jo ilmoittanut, että asettuu ehdolle. Ennen marraskuun piirikokousta pitää tehdä esitykset.

Onko ehdokaslistoille tunkua?

– Ei ole suoranaista tunkua, mutta näyttää siltä, että saamme Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen vahvemman listan kuin viimeksi. Kansanedustajat Katja Hänninen ja Hanna Sarkkinen asettuvat ehdolle, samoin Kainuusta europarlamentaarikko Merja Kyllönen, jonka mukanaolo jo sinällään vahvistaa listaa paljon.

Lisäksi on uusia aktiivisia nimiä kuten Miikka Kortelainen Kajaanista ja Jouni Jussinniemi, joka oli kuntavaaleissa Pyhäjärven äänikuningas. Myös viimeksi oli hyvä kärki, mutta kärjen takana kärkkyneet puuttuivat.

Myös entisen kansanedustajan Risto Kalliorinteen kanssa käydään keskusteluja ehdokkuudesta, mutta vielä emme tiedä hänen päätöstään.

Ehdokkaiksi etsimme vielä erityisesti alle 30-vuotiaita sekä kokeneita vaikuttajia. Nyt lähes kaikki ovat 30–50-vuotiaita.

Mikä on tavoite?

– Oulun vaalipiiristä pitäisi saada nyt saada neljä vasemmistoliittolaista kansanedustajaa. Minimitavoite on kolme nykyisten kahden sijaan.

Tavoite on kova, mutta mahdollinen, kun kenttä on muuttunut. Perussuomalaiset on lyöty rikki, ja keskustankin toimintaan ollaan täällä päin tyytymättömiä soteuudistuksen myötä tulevien lakkauttamisten vuoksi. Meillä on sauma iskeä.

– Lapissa tavoite on kaksi kansanedustajaa nykyisen yhden sijaan. Se on kovan työn takana, mutta kuntavaalitulos osoittaa, että se ei ole kovin kaukana.

Lapissakin pelikenttä on paljolti auki. Mitä Paavo Väyrynen aikoo? Asettuuko ehdolle ja missä? Perussuomalaisten kovan äänisaaliin viimeksi saanut Hanna Mäntylä jää pois.

Europarlamenttivaalit ovat heti eduskuntavaalien jälkeen. Missä vaiheessa niihin valmistautuminen on?

– Niitä on ehditty pohtia aika vähän. Merja Kyllönen kuitenkin asettuu ehdolle niissäkin.

– Syksyn aikana valmistelu lähtee kunnolla käyntiin. Sama koskee maakuntavaaleja, joihin myös täytyy valmistautua, vaikka ei ole varmaa, koska ne pidetään. Niihin on erityisen vaikea löytää ehdokkaita, koska epävarmuus leijuu vaalien ympärillä.