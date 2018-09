Turun Vasemmistoliitto vaatii, että Turku pitää keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistönsä omistuksessaan.

Kokoomus on ajanut Turun kaupungin sote-kiinteistöjen myymistä. Kaupunginvaltuusto on tehnyt ehdollisen päätöksen sote-kiinteistöjen myynnistä kesäkuun valtuustossa. Kiinteistöjen myyntiaikomus on kytketty valtakunnalliseen sote-uudistukseen.

Nyt myyntihanketta ollaan viemässä eteenpäin parhaillaan meneillään olevissa ns. valtuustoryhmien välisissä kasvuohjelmaneuvotteluissa.

Turun Vasemmiston puheenjohtaja Jaakko Lindfors arvioikin, että kokoomukselle on tullut hätä käteen. Hän toteaa, että Turun kokoomukselta näyttää menneen usko sote-uudistuksen toteutumiseen.

Palvelut keskittymässä Turussa entistä tiukemmin yksityisten sote-yritysten käsiin.

– Kokoomus haluaisi nyt myydä sote-kiinteistöt jopa ilman ehtoja, vaikka kesäkuun valtuusto päätti antaa valtuutuksen myydä ne ainoastaan siinä tapauksessa, jos sote- ja maakuntalait hyväksytään eduskunnassa vuoden 2018 puolella.

Kasvuohjelmaneuvottelujen Lindfors kuvaa olevan käytännössä leikkausohjelma, sillä kolmena seuraavana vuonna leikataan kunakin viisi miljoonaa.

– Vasemmistoliiton mielestä kiinteistöjen yksityistäminen ei turvaa laadukkaita ja maksuttomia sote-palveluja. Kun kustannukset nousevat, on seurauksena palvelutason leikkaaminen ja asiakasmaksujen nousu, toteaa Lindfors.

Kyseenalainen kytkykauppa purettava



Lindfors kertoo Vasemmistoliiton vastustavan myös myös sote-kiinteistöjen myyntiin liittyvää kokoomuksen ajamaa kytkykauppaa, jota hän kuvaa röyhkeäksi.

– Kytkykaupassa edellytetään sote-kiinteistön uuden omistajan ostavan Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n osakkeita 50 miljoonalla eurolla, jolla puolestaan rahoitettaisiin Kupittaan kampus- ja tiedepuiston toteutusta.

– Vasemmistoliitto on esittänyt jo kesäkuussa kaupan hylkäämistä.

Jos Turun kaupunki myy sote-kiinteistönsä, kaupungin kiinteät kustannukset kasvavat, kun aluksi omistajalle maksettaisiin vuokraa useita miljoonia euroja vuodessa.

– Uusi omistaja tavoittelee sijoituksestaan voittoa, joten vuokramenot tulevat myöhemmin nousemaan reippaasti. Samalla alueellisen monopolin riski kasvaisi koko Turun seudun sote-palveluissa, kun uusi omistaja valitsisi tulevat vuokralaisensa. Näin palvelut keskittyisivät entistä tiukemmin yksityisten sote-yritysten käsiin, arvioi Lindfors.