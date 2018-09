Jussi Joentausta

Suldaan Said Ahmed: Palvelukeskus asunnottomille päihteitä käyttäville nuorille

Nuorten asunnottomuus on kasvanut Helsingissä.

Helsingin kaupunginvaltuutettu, vasemmistoliiton puoluevaltuuston varapuheenjohtaja Suldaan Said Ahmed esittää asuntolatyyppistä, kuntoutusta tukevaa palvelukeskusta päihteitä käyttäville 18–25-vuotiaille nuorille.

– Esimerkiksi Hietaniemenkadun palvelukeskus on nuorille liian raju vaihtoehto. Hietaniemenkadun palvelukeskuksen profiilin vuoksi siellä yöpyy vain vähän nuoria. Monet nuoret pelkäävät siellä eikä se ole kuntoutumista tukeva ympäristö heille.

Hän huomauttaa, että Suomessa on tehty paljon hyvää työtä asunnottomuuden kitkemisen eteen.

Kuntoutusta tukevaa palvelukeskusta tarvitaan päihteitä käyttäville 18–25-vuotiaille nuorille.

– Se näkyykin tilastoissa, viime vuonna asunnottomuus on joko vähentynyt tai pysynyt samana, paitsi yhden ryhmän kohdalla, ja se ryhmä on nuoret. Nuorten asunnottomuus on kasvanut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n mukaan 13 prosentilla.

Suldaan Said Ahmed pitää tietoa järkyttävänä.

ILMOITUS

– Uskon, että on myös paljon asunnottomia nuoria, jotka eivät näy virallisissa tilastoissa, koska he majoittuvat ystäviensä ja tuttaviensa luona.

Hän huomauttaa, että moni päihteitä käyttävä nuori on vaarassa joutua hyväksikäytön kohteeksi kaduilla tai aikuisten päihteiden käyttäjien yömajassa.

– Tilanne on akuutti ja Helsingin tulee puuttua nuorten kasvavaan asunnottomuuteen.