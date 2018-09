Syksy saapuu, sote puhuttaa aina vain. Sote-sopan tiimellyksessä yksi liian vähälle huomiolle jääneistä kysymyksistä on työntekijöiden asema. Hallituksen valinnanvapausmalli pyrkii siirtämään terveydenhuoltojärjestelmän painopistettä markkinoille. Toteutuessaan malli voi siirtää kymmeniätuhansia työntekijöitä julkiselta sektorilta töihin yksityisiin terveysfirmoihin.

Yksityisellä sektorilla vastassa ovat julkista heikommat työehdot. Kyseessä on korostetusti tasa-arvokysymys: sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä 90 prosenttia on naisia.

Markkinaehtoistaminen, yksityisen ja julkisen kilpailu sekä valuvikaisesta mallista seuraavat alueelliset monopolit tulisivat mallin toteutuessa johtamaan työpaikkojen häviämiseen yhtäällä ja syntyyn toisaalla, yt-kierroksiin ja irtisanomisiin. Kilpailuasetelma voittoa takovien terveysfirmojen kanssa voi ajaa julkistyönantajan ahtaalle.

Me haluamme olla punavihreässä hallituksessa muuttamassa suuntaa.

Kustannusten nousun hillitseminen kuuluu sote-uudistuksen keskeisiin, yhdessä sovittuihin tavoitteisiin. Hallituksen kalliiksi osoittautuvassa sote-mallissa uhkana on, että kustannussäästöjä otetaan pahimmillaan henkilöstöresursseista ja työehdoista. Tämä on kestämätöntä.

Samaan syssyyn naisvaltaisia sote-aloja huolettavan valinnanvapausuudistuksen kanssa hallitus puuhaa uusia heikennyksiä työntekijöiden asemaan. Kaavaillut alle 20 hengen yrityksiä koskevat irtisanomissuojan heikennykset osuvat yli 90 prosenttiin suomalaisista yrityksistä.

Koeajat ja työsopimuslaki tarjoavat keinot välttämättömiin työsopimusten päättämisiin, mutta oikeistohallitus vaikuttaa ajavan ideologista työntekijöiden oikeuksien murentamista. Siitä huolimatta, ettei heikennysten työllisyysvaikutuksista ole näyttöä.

Elintärkeiden sote-palveluiden langat on pidettävä visusti julkisen vallan käsissä. Hallituksen sitkeästi ajaman markkinamallin sijaan järjestämis- ja tuottamisvastuu on siirrettävä yhdelle toimijalle demokraattisen vallankäyttäjän käsiin. Kun hallituksen nyt ajama malli on kaadettu, emme lähde liikkeelle nollasta vaan rakennamme tälle pohjalle uuden, toimivan ratkaisun, joka vastaa uudistuksen tavoitteisiin.

Mutta sote ei ole ensi vaalikauden ainoa iso kysymys. Vastaaminen muuttuvan työelämän haasteisiin vaatii uudenlaista politiikkaa. Tulevaisuutta rakennetaan eteenpäin katsovalla ja toivoa luovalla politiikalla. Luomalla turvaa epävarmuuden keskelle ja kannustamalla palkkaamista. Me haluamme olla punavihreässä hallituksessa muuttamassa suuntaa työntekijävihamielisen hallituksen jälkeen.