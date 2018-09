Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Vasemmistopuolue menestyi vaaleissa hyvin ja sen jäsenmäärä on nopeasti kasvanut.

Vasemmistopuolue kuului Ruotsin vaaleissa suurimpien voittajien joukkoon. Sen kannatus nousi 2,2 prosenttiyksikköä ja oli paras sitten vuoden 1998.

Saavutettu 7,9 prosenttia oli kuitenkin selvästi vähemmän kuin viimeaikaisten gallupien lupailema noin 10 prosentin kannatus. Siksi tuloksen täytyy olla kaikesta huolimatta lievä pettymys.

Oletettavasti viime hetkellä osa kannattajista päätti sittenkin äänestää sosiaalidemokraatteja, jotta ei toteutuisi uhkakuva demarien jäämisestä ruotsidemokraattien taakse.

Vasemmistopuolue kuului eniten kannatustaan nostaneisiin.

Myös edellisissä vaaleissa vasemmistopuolueen kannatus jäi jonkun verran gallupien lupaamasta.

Vasemmistopuolueen paikkamäärä nousi 21:stä 28:aan.

Valmis hallitukseen

Kun demarit ja ympäristöpuolue kärsivät tappion, piti vasemmistopuolueen eteneminen punavihreän blokin suurempana kuin porvariallianssi. Näin korosti vasemmistopuolueen puheenjohtaja Jonas Sjöstedt vaali-iltana medialle.

Sjöstedt piti selvänä, että sosiaalidemokraattien Stefan Löfvenin on saatava jatkaa pääministerinä. Hän sanoi vasemmistopuolueen olevan valmis osallistumaan punavihreään hallitukseen ja itse tavoittelevansa varapääministerin paikkaa.

Aikaisemmin vasemmistopuolue on kelvannut vain tukipuolueeksi sosiaalidemokraateille, vaikka ympäristöpuolueelle on herunut ministerinpaikkojakin.

Sjöstedt jätti nytkin takaportin auki sanomalla ruotsalaismedialle, että ilman vaikutusvaltaa hallituksen politiikkaan ei vasemmistopuolue anna sille tukeaan, tapahtuipa se hallitukseen osallistumalla tai budjetista neuvottelemalla.

Tavoitteena vasemmistoliike

Sjöstedtin mukaan vasemmistopuolueen menestys oli vasta alkua. Pyrkimyksenä on rakentaa laaja vasemmistoliike, ja yhtenä esikuvana ovat Yhdysvaltain Bernie Sandersin ja Britannian labourin Jeremy Corbynin ympärille syntyneet liikkeet.

Viime viikolla julkaisemassaan tiedotteessa vasemmistopuolue kertoi, että sen jäsenmäärä on ylittänyt 25 000:n rajan. Määrä on suurin 50 vuoteen, ja uusissa jäsenissä on paljon nuoria.

Puoluesihteeri Aron Etzlerin mukaan käänne nousuun alkoi 2009. Vuodesta 2012 eli siitä lähtien kun Sjöstedt on ollut puheenjohtajana, on jäsenmäärä yli kaksinkertaistunut.

Elokuussa uusia jäseniä tuli lähes 2 500, ja kun ottaa huomioon tiedotteen jälkeen tulleet jäsenhakemukset, on jäsenmäärä kasvanut tänä vuonna jo noin 8 500:lla.