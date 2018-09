Lehtikuva/Stina Stjernkvist

Huippujännittävien vaalien jälkeen Ruotsissa on odotettavissa hyvinkin pitkät hallitusneuvottelut.

Käytännössä Ruotsissa on nyt kolme blokkia: punavihreät, porvariallianssi ja ruotsidemokraatit.

Blokkirajat ovat todellisia, ja niiden ylittäminen olisi historiallista. Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja, nykyinen pääministeri Stefan Löfven on ilmoittanut hakevansa pääministerin paikkaa. Puolue säilytti suurimman puolueen asemansa, vaikka se koki torjuntavoitoksi tulkitun vuosisadan tappion.

Punavihreä blokki on ohuen enemmistön varassa, sillä tähän mennessä laskettujen äänten perusteella sillä on yhden paikan enemmistö. Postiääniä ja ulkomailla annettuja ääniä on laskematta, joten blokkien voimasuhteet voivat vielä keikahtaa tosin päin.

Punavihreän blokin ainoa voittaja – ja myös yksi koko vaalien selkeistä voittajista – oli puheenjohtaja Jonas Sjöstedtin johtama vasemmistopuolue. Sosiaalidemokraattien hallituskumppanin Isabella Lövinin ympäristöpuolue selvisi vaivoin neljän prosentin äänikynnyksen yli.

Lehtikuva/Hanna Franzen

Heikko porvariallianssi

Maltillisen kokoomuksen puheenjohtajan Ulf Kristerssonin vetämä porvariallianssi ei ole sekään vahvoilla. Allianssin kolme muuta puoluetta – keskusta, kristillisdemokraatit ja liberaalit – voittivat vaaleissa. Sen sijaan kokoomus kärsi tappion sosiaalidemokraattien tapaan.

Vaalivoittajat haluavat mitata voittonsa ulos, mikäli Kristersson onnistuu saamaan hallituksen muodostajan mandaatin. Karismaattiseksi kuvatulle keskustan Annie Lööfille on jopa soviteltu kompromissipääministerin roolia ennen vaaleja.

Lööf on tiukkaan haastanut vaalikampanjan aikana ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkessonia. Lööf löi nyrkkiä pöytään SVT:n suuressa vaalikeskustelussa perjantaina Åkerssonin väittäessä, että maahanmuuttajat eivät saa työtä, koska eivät ole ruotsalaisia.

Lööf on ilmoittanut, ettei puolue tee yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa. Åkesson kosiskeli maltillisen kokoomuksen Kristerssonia jo heti voittopuheessaan yöllä vaalituloksen selvittyä.

Kiila, uusi blokki vai jokin muu?



Ruotsidemokraatit sai selkeän vaalivoiton, vaikka 17,7 prosentin tulos jäi kauaksi kannatusmittauksissa ennakoidusta jopa 25 prosentista.

Vahvasti kasvaneen ruotsidemokraattien perustajista löytyy natsitaustaisia, ja puolueessa on vuosien mittaan viljelty rasismia. Puolue on erottanut rasismista kiinni jääneitä toimijoitaan. Perustajien natsisympatiat erottaa puolueen monista muista eurooppalaisista valtaa ja kannatusta saaneista oikeistopopulistisista puolueista.

Puolueen ykkösteema vaaleissa oli maahanmuutto, jonka kasvulla puolue selittää niin kasvaneita hoitojonoja, lähiöiden levottomuuksia kuin muitakin yhteiskunnallisia ongelmia.

Ennen vaaleja kaikki puolueet ilmoittivat, etteivät ne tee yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa vaalien jälkeen. Åkessonin vakaa aikomus on päästä vaa’ankieliasemaan blokkien välille tavalla tai toisella.

Ylitetäänkö Ruotsissa blokkirajat?



Perjantaina järjestetyssä SVT:n vaalikeskustelussa blokkirajat olivat vahvasti läsnä. Vaaleissa Ruotsi otti kuitenkin ison harppauksen puoluekartalla samaan suuntaan kuin moni muukin Euroopan maa.

Saksassa puoluekenttä muuttui viime syksyn parlamenttivaaleissa, kun oikeistopopulistinen Vaihtoehto Saksalle -puolue eli AfD nousi liittopäiville. Nyt onkin jo kysytty, että meneekö Ruotsi Saksan malliin monipuoluehallitukseen.

Löfven on ottanut esiin blokkirajat ylittävän yhteistyön jo ennen vaaleja ja kosiskellut keskustaa ja liberaaleja. Kaikki porvariallianssin puolueet vaativat vaalituloksen selvittyä Löfveniä jättämään paikkansa pääministerinä.

Löfven aikoo taistella pääministerin paikasta, ja hänen ennakoidaan yrittävän blokkirajat ylittävää yhteistyötä.

Ruotsidemokraatit yrittävät kaapata poliittisen agendan



Yksi on varmaa: keskustelu ruotsidemokraattien roolista jatkuu sekä Ruotsissa että muualla. Puolue on kyennyt muuttamaan politiikan agendaa jo nyt, sillä sen nousua ja oman kannatuksensa menetystä pelännyt sosiaalidemokraattien vetämä hallitus on kiristänyt rajusti maahanmuuttopolitiikkaa.

Tästä huolimatta puolue menetti etenkin duunaritaustaisia äänestäjiä ruotsidemokraateille. SVT:n kyselyn mukaan se säilyi kuitenkin vielä suurimpana työväenpuolueena. Ruotsidemokraatit on sekä sosiaalidemokraateille että maltilliselle keskustalle uhka myös oppositiossa.

Jos puolue pääsee vaa’ankieliasemaan, se voi työntää Ruotsin politiikkaa Tanskan tielle. Siellä Tanskan kansanpuolue on toiminut oikeistolaisten vähemmistöhallitusten tukipuolueena vuosina 2001–2011 ja uudelleen vuodesta 2015 lähtien.

Pari viikkoa Ruotsissa neuvotellaan tiiviisti

On ennakoitu, että joku syö sanansa, sillä ilman blokkeja ylittävää hallitusta ei synny ilman ruotsidemokraatteja. Seuraava virallinen askel on parin viikon kuluttua tapahtuva eduskunnan kokoontuminen ja puhemiehen valinta.

Puhemiehellä on valtaa pääministeriehdokkaan valinnassa. Käytännössä puolueilla ovat askelmerkit selvillä tai vähintään tavoitteelliset askelmerkit ennen puhemiehen vaalia. Ruotsissa voidaan enemmistö saada myös siten, ettei äänestetä vastaan.

Hallitusneuvotteluista odotetaan vaikeita, ja ne saattavat pitkittyä. Uuden hallituksen pitäisi hyväksyä ensi vuoden budjetti marraskuussa. Tämä voi tapahtua myös vähemmistöhallituksen toimesta, jos hallitus saa sovittua asioista oppositiossa tukipuolueen tai -puolueiden kanssa.