Sisällissodan muistovuoden merkeissä Sastamalassa on selvitetty punaisten uhrien nimiä. Selvityksessä ovat olleet Tyrvään lisäksi Sastamalan kaupunginosiksi kuntaliitosten myötä muuttuneiden Karkun, Kiikan, Kiikoisten ja Suodenniemen alueilla vakaumuksensa puolesta menehtyneet.

Nimilaatat liitetään kaupunginosissa jo oleviin muistomerkkeihin. Poikkeuksena on Tyrvää, jolla jo on muistomerkki Roismalan hautausmaalla. Koska hautausmaa sijaitsee kaukana Sastamalan ja samalla Vammalan kaupunginosan keskustasta, muistomerkkityöryhmä on neuvotellut punaisten uudelle muistomerkille paikan Tyrvään kirkon pihamaalta, jossa valkoisten sekä talvi- ja jatkosotien sankarivainajien muistomerkit jo ovat.

Mouhijärvellä ja Keikyässä uhrien nimet on selvitetty jo aiemmin ja nimilaatat löytyvät muistomerkeistä. Kaikkiaan punaisten uhrien nimiä on löytynyt ja nimilaattoihin tallennettu 526.

1918 Ei koskaan enää -muistojuhlaa vietetään Sastamalassa 9. syyskuuta. Tilaisuus Tyrvään kirkossa alkaa jumalanpalveluksella klo 10, jolloin piispa Kaarlo Kalliala siunaa vakaumuksensa puolesta menehtyneet.

Maija-Liisa Tenhusen suunnitteleman Nouse lehtoon -muistomerkin julkistamistilaisuudessa puhuu toimittaja Matti Nummelin. Tilaisuus jatkuu iltapäivällä Vammalan lukiossa puhein ja musiikkiesityksin. Muistotilaisuus on kaikille avoin.

Uutta muistomerkkiä koskeva hanke on vasemmistoliiton ja SDP:n kunnallisjärjestöjen yhteinen hanke. Yhteistyössä ovat olleet myös Pirkanmaan maakuntamuseo sekä Sastamalan kaupunki ja seurakunta.