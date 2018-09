All Over Press/REX/Pixathlon

Saksan Chemnitzissä on kuohunut mellakoiden merkeissä paikallisen miehen puukotuksen jälkeen. Teosta epäillään irakilaista ja syyrialaista henkilöä. Vähemmän yllättäen äärioikeisto AFD-puolue etunenässä on saanut vettä myllyynsä tragediasta. Mukana rasistisessa meuhkauksessa ovat myös itäsaksalaiset jalkapallohuligaanit. Esimerkiksi neljännen sarjatason Chemnitzer FC:n tukijoukoksi esittäytyvä Kaotic Chemnitz julkaisi Facebook-sivullaan mellakointiin yllyttävän kirjoituksen.

Seura on sinällään irtisanoutunut poliisin äärioikeistolaiseksi luokittelemasta, kiistatta natsitaustaisesta ryhmittymästä jo kuusi vuotta sitten. Kaotic Chemnitzin tunnetuilla jäsenillä on esimerkiksi porttikielto seuran stadionille, mutta silti vieraskentillä sen tunnukset ovat esillä katsomoissa ja otteluraportit päätyvät nettiin.

Mielenkiintoisena sivuhuomiona voi todeta, että Chemnitzer FC:ssa pelaa kärkipelaaja Kimmo Hovi, jonka suomifutiksen ystävät saattavat muistaa FC Lahden paidasta vuodelta 2014. Sittemmin Hovi on kolunnut Espanjan ja Saksan alasarjoja. Hovi kokikin Ilta-Sanomien muutaman kuukauden takaisessa haastattelussa nykyisen seuransa näyteikkunaksi kohti kirkkaampia valoja.

Kansojen liigassa on huippukaliiberin pelejä esimerkiksi Englannin kohdatessa Espanjan vakiokohteessa kolme.

Tällä hetkellä Chemnitzin futismaailma tunnetaan nyt lähinnä pelikentän ulkopuolisista, sangen synkistä asioista. Tosin muutenkin itäsaksalaisessa futiksessa äärioikeistolaisuus elää ja voi myös hyvin. Esimerkiksi paluun kolmannelle sarjatasolla viime keväänä tehneen Energie Cottbusin (jonka kannattajiin lukeutuu muun muassa seuran kunniajäsen liittokansleri Angela Merkel) nousujuhlien yhteydessä nähtiin muutamakin pöyristyttävä performanssi. Ku Klux Klanin asusteisiin pukeutuneet ”kannattajat” kantoivat lakanaa, jossa luki ”Aufstieg des Bösen”. Vapaasti suomennettuna tämä tarkoittaa ”pahan nousua”, mikä viittaa myös vuonna 2003 tehtyyn dokumenttiin Adolf Hitlerin valtaannoususta.

Myös seuran valmentaja Claus-Dieter Wollitz ja osa pelaajista lauloivat pilkkalauluja romaneista nousujuhlien yhteydessä. Vaikka he pahoittelivat tätä mediassa myöhemmin, jäi seuran bileiden ympärille ikävä sivumaku. Osa Cottbusin kannattajista on ”kunnostautunut” aiemminkin tekemällä natsitervehdyksiä peleissä ja laulamalla antisemitistisiä värssyjä. Kaikki seuran värejä kantavat eivät ole samaa sakkia, koska kannattajien joukosta on noussut myös näyttävää protestointia äärioikeistolaista riehuntaa vastaan.

On syytä muistaa, että myös Cottbus on talousongelmien kanssa kamppaileva, keskimääräistä korkeamman työttömyyden kaupunki, jossa AfD sai parlamenttivaaleissa neljänneksen annetuista äänistä. Chemnitzin kaltaiset mellakat saattavat hyvinkin toistua myös muualla Saksassa, eikä liene mahdotonta, että tuolloinkin etunenässä ovat jalkapallohuligaanit.

Jo vuonna 2014 yli 4 000 huligaania eri puolilta maata osoitti mieltään Kölnissä ”Huligaanit salafisteja vastaan” -joukon organisoimana. Valitettavaa on, että urheilulajeista hienointa käytetään myös rasismin ja vihan keppihevosena Saksassa – maailman liki rikkaimmassa maassa.

Onneksi myönteisiäkin asioita tapahtuu. Chemnitzissä järjestettiin alkuviikosta rasisminvastainen konsertti, johon osallistui peräti 65000 ihmistä.

Vakiokierroksella on mukana ensimmäistä kertaa pelattavaa, harjoitusottelut paljolti korvaavaa Kansojen liigaa ja Englannin alasarjoja. Tampereella pelattavassa Suomi–Unkari-ottelussa on paljon pelissä. Mikäli Huuhkajat haluaa selvitä EM-kisoihin uutta reittiä, on takavuosina paljon traumoja aiheuttaneelta Unkarilta otettava pisteet ja luulot pois heti aluksi. Kotijoukkueella on hyvä kokoonpano, joskin Alexander Ringin poissaolo on miinus. Markku Kanerva osaa tehdä tulosta, joten varma ykkönen.

Kansojen liigassa on huippukaliiberin pelejä esimerkiksi Englannin kohdatessa Espanjan vakiokohteessa kolme. MM-kisoissa välieriin asti taistellut kotijoukkue haluaa varmasti pistää parastaan omalla saarellaan. Harry Kanen pelikunto kuitenkin tuottanee harmaita hiuksia Gareth Southgatelle, koska kesän maalikuningas ei ole ollut parhaassa mahdollisessa iskussa viime aikoina. Lisäksi Raheem Sterling on selkävaivojen vuoksi pois. Saattaa olla, että hyökkäysoptioina ovat vain Marcus Rashford ja Danny Welbeck. Laajalla materiaalilla taiteilevat vieraat saattavat hyvinkin siis viedä potin, mutta kaikesta huolimatta kotijoukkue voi napata itselleen ainakin pisteen.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 8.9. klo 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 1, 2(X), 2(X), 1, X(1), 1, 1(X), 1, 1, 1(X), 2, 1(X).