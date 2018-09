Lehtikuva/Vesa Moilanen

Taistelusta pääministerin paikasta SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen ja valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) välillä tulee kova.

Ylen tuoreimmat kannatusmittaukset tulivat juuri eduskunnan aloitettua työnsä. Tuore mittaus antaakin pohjat, johon verrataan puolueiden kannatuksen kehittymistä syksyn mittaan. Vasta marraskuun luvuista voi vetää vahvempia johtopäätöksiä eduskuntavaalien kannatukseen.

SDP:n kannatus on nyt 20,3 prosenttia ja Kokoomuksen 19 prosenttia, ja molempien puolueiden kannatus on hieman laskenut. Puolueiden kannatuserot mahtuvat 2,1 prosenttiyksikön virhemarginaaliin. Keskusta on tässä vaiheessa tippunut kyydistä 17,8 prosentin kannatuksellaan.

Pääministerin pesti ratkeaakin todennäköisesti vasta viimeisen kahden viikon aikana huhtikuussa, jolloin liikkuvat äänestäjät valitsevat puolueensa. Ja liikkuvia äänestäjiä on paljon.

Sipilän hallitus on ehtinyt tehdä paljon pahaa työntekijöiden kannalta neljässä vuodessa.

Yhä useampi päättää vasta vaalipäivänä ehdokkaastaan. Vaalivoitto saattaa olla liikkuvien äänestäjien taskussa.

Vasemmistoliitto tavoittelee kaksinumeroista kannatusta

ILMOITUS

Vasemmistoliiton kannattajat ovat ihmetelleet, että miksi puheenjohtaja Li Anderssonin jopa pääministerin pestille yltävä suosio ei näy puolueen kannatuksessa. Nyt 1,4 prosenttiyksikön nousu 9,1 prosenttiin on kuitenkin odotettavissa olevaa tasoa. Puolue pyrkii eduskuntavaaleissa kaksinumeroiseen kannatukseen.

Puheenjohtajien suosio tai kämmäily ei siirry suoraan kannatuslukuihin. SDP on ykköspuolueena, vaikka usko Rinteeseen on matanut pitkän aikaa, mutta nyt paranemaan päin.

Kokoomuksen Orpolla menee poliitikkomielikuvansa kanssa paremmin, mutta puolueen kivenä kengässä on ex-kokoomuslaisen Hjallis Harkimon perustama Liike Nyt. Harkimon liike saattaakin tosiasiallisesti kääntää kannatuksen demareiden eduksi.

Vihreiden Aalto syö puoluetta

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aallon nostama häly tukholmalaisessa yökerhossa ja hänen vahva, jopa ylilyönteihin yltänyt tukensa puolueen työntekijän yritykselle estää turvapaikanhakijan palautus ovat horjuttaneet Aallon uskottavuutta.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turjan mukaan ne ovat jopa saattaneet vaikuttaa jonkin verran vihreiden kannatukseen, joka on nyt viime kuntavaalien tasoa. Kannatus on silti korkeampi kuin viime eduskuntavaaleissa, joissa puolue oli viidenneksi suurin.

Näyttääkin, että keskiluokkaistuneen ja keski-ikäistyneen puolueen kannattajat ovat aikaisempaa konservatiivisempia. Tie keskikokoiseksi puolueeksi näyttää kuitenkin muuttuneen aikaisempaa kivisemmäksi.

Myös puhe pääministeripuolueesta on nyt epäuskottavaa. Vihreiden kannatus saattaa muuttua hyvinkin nopeasti. Paljon on kiinni ehdokasasettelusta, kuten muillakin puolueilla.

Rinne vastaan Orpo – hallitus vastaan ay-liike



Vaaleihin on rakentumassa useita vastakkainasetteluja. Näkyvyyttä haetaan haastamalla kilpailijoita. Rinne haastaa hallitusta eli kokoomuksen Orpoa ja keskustan puheenjohtajaa Juha Sipilää.

Rinne saa apua ay-liikkeeltä. Ay-liikkeen työtaisteluvaroitusten taustalla on aito huoli alle 20 työntekijän yritysten irtisanomissuojan heikentämisestä. Vähintään yhtä suuri huoli ay-liikkeessä on, että Orposta tulee pääministeri ja oikeisto pysyy vallassa.

Sipilän hallitus on ehtinyt tehdä paljon pahaa työntekijöiden kannalta neljässä vuodessa. Kahdeksan vuotta vallassa olisi myrkkyä, koska hallitus voisi jatkaa siitä, mihin se jäi. Sipilä on jo vaatinut esimerkiksi paikallista sopimista.