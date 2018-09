Taikuri ja taskuvaras onnistuu olemaan yllättävä juuri silloin, kun sitä vähiten odottaa.

Anniina Mikaman esikoisteos Taikuri ja taskuvaras on kaikkea, mitä ei voi kuvitella.

Tyylilajiltaan kirja on nuorten fantasiaa, joka pyörähtää tavanomaisen alun jälkeen liikkeelle vallan mallikkaasti. Teos on mukaansatempaava ja sen hahmojen kehittelyssä on jaksettu nähdä vaivaa. Mikama ohjaa lukijaa tietoisesti väärille urille ja kuitenkin saman aikaisesti aivan oikeaan suuntaan.

On talvi 1890 ja orvoksi jäänyt Mina varastelee esineitä ja ruokaa Helsingin kaduilla pysyäkseen hengissä. Tom on nuori keksijä ja taikuri, jonka Ihmeiden teatteri vetää ihmisiä katsomon täyteen ilta illan jälkeen. Minan ja Tomin tiet risteävät, kun tyttö varastaa keksijän kipeästi tarvitseman esineen. Yllättäen Tom ei kutsukaan paikalle poliisia vaan tarjoaa Minalle työtä kartanostaan, pyörätuolissa istuvan äksyn professorin avustajana. Samalla, kun Mina yrittää oppia toimimaan professorin kanssa kehittelee Tom uusia temppuja ja rakentelee hyvin elävän näköisiä ja oloisia eläimiä esityksiinsä. Minan varastamaa osaa keksijä tarvitsee nukkeen, joka on täydellinen kopio hänestä itsestään ja, joka kykenee omaksumaan tiedon lisäksi sekä käytöstapoja että muita ihmisille tyypillisiä piirteitä. Pian nukke saa myös Ihmeiden teatterin yleisön vakuuttumaan omasta ihmisyydestään, eikä katsojilla ole aavistustakaan ovatko he tekemissä nuken vai Tomin kanssa.

Kun Tom tarvitsee avustajaa esityksiin on Mina itsestäänselvä valinta myös tähän tehtävään. Tomin selän takana teatterin ja rakenteilla olevan suuren tavaratalon kulisseissa pyörii jännitysnäytelmä, jossa rikollisten juonittelu, ahneus ja häikäilemättömyys saavat yhä enenevässä määrin hengenvaarallisia piirteitä. Eikä kukaan eikä mikään tunnu olevan ihan sitä, miltä ensin vaikuttaa.

Jo kirjan alusta asti on selvää, että Tom on lähtöisin toisesta ajasta, mutta varsinainen yllätys odottaa vasta kirjan loppupuolella, niin hyvin piiloteltuna, että se onnistuu yllättämään genreä enemmänkin lukevan.

Taikuri ja taskuvaras on trilogian aloitusosa, joka saa odottamaan jatkolta paljon. Silmänkääntötemppuja, jännitystä ja ripauksen romantiikkaakin tarjoava teos käsittelee teemoja, jotka ovat usein tutumpia dystopiakertomusten puolelta. Tekoälyn ja ihmisyyden rinnakkainen elo ja niiden eroavaisuuksien pohtiminen ei lopu kirjan kansien sulkemiseen. Taikuri ja taskuvaras onnistuu nivomaan yhteen sellaisen keitoksen, jonka syöminen on mukavaa ja yllätyksellistä ja joka jättää jälkeensä hyvän maun.

Anniina Mikama: Taikuri ja taskuvaras. 415 sivua. WSOY 2018.