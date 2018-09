Wikimedia Commons/Alexmilt

Aeronautics Defense Systems esitteli azerbaidžanilaisille droneaan iskemällä armenialaissotilaisiin.

Israelin oikeusministeriö ilmoitti viime viikolla aikovansa asettaa syytteeseen droneja valmistavan Aeronautics Defense Systems -yhtiön pääjohtajan ja 9 muuta työntekijää.

Tarkkaa syytä ei ilmoitettu, mutta Maariv- ja The Times of Israel -lehtien mukaan syynä on yhtiön myyntinäytös Azerbaidžanissa viime vuoden heinäkuussa.

Yhtiö oli esittelemässä aseistettua Orbiter 1K -lennokkia 20 miljoonan kauppojen tekemiseksi, kun isännät pyysivät yhtiötä näyttämään sen tehoa Armenian sotilaisiin.

Suomi osti yhtiöltä lennokkeja vuonna 2012.

Kaksi työntekijää kieltäytyi iskemässä armenialaisiin Vuoristo-Karabahin puolelle, mutta kaksi korkea-arvoisempaa suostui siihen. Israelilaislehtien tietojen mukaan kaksi armenialaissotilasta haavoittui lievästi.

Tämän jälkeen Israelin puolustusministeriö perui yhtiön vientiluvan.

Suomen puolustusvoimat osti vuonna 2012 Aeronautics Defense Systemsiltä aseistamattoman Orbiter 2b -minilennokkijärjestelmän 23 miljoonalla eurolla.

Azerbaidžan on yksi suurimpia israelilaisten aseiden ostajia.