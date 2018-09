All Over Press/Ken McKay

Donald Trump haluaa kuten tunnettua tehdä Amerikasta taas suurvallan – hänen politiikkansa tosin saa monet hallitukset loitontumaan Washingtonista. Hän on julistanut EU:n maansa viholliseksi – köydenveto Yhdysvaltain ja EU:n välillä tulee varmaan olemaan keskeinen osa kansainvälistä politiikkaa lähivuosina.

Ensimmäinen voitto Trumpille tuli jo vuonna 2016, kun Britannia äänesti EU:sta eroamisen puolesta.

Trump on Euroopan politiikassaan käyttänyt välikappaleenaan Steve Bannonia, joka toimi hänen vaalikampanjansa johtajana. Trump valittiinkin, vaikka harva oli siihen uskonut. Sen jälkeen Bannon sai tehtävän Valkoisen talon strategiapäällikkönä. Hän oli mukana kirjoittamassa Trumpin virkaanastujaispuhetta ”America First”, jossa hahmoteltiin uutta maailmanjärjestystä.

Pesti jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä Bannon suututti Trumpin kommentoimalla pahasti Trumpin pojan toimintaa. Bannon tukee kyllä edelleen Trumpia ja Trump katsoo Eurooppaa bannonilaisin silmin.

Bannon toimi aikoinaan Goldman Sachs -pankin yrityskauppojen ja fuusioiden osastolla. Myöhemmin hän siirtyi politiikkaan ja on pikemminkin vaikuttanut fuusioiden purkamiseksi. Hän kiinnostui syvästi eräiden brittien pyrkimyksistä irtautua EU:sta ja solmi suhteet kuningaskunnan itsenäisyyspuolueen Ukipin johtajaan Nigel Farageen.

Tuohon aikaan Bannon toimi hyvin oikeistolaisen Breitbart News -uutispalvelun johtajana ja perusti vuonna 2014 sille Lontoon-toimituksen, avatakseen ”uuden rintaman kulttuuri- ja poliittisessa sodassa”. Toimituksen päälliköksi tuli Ukipissa toiminut Raheem Kassam, jonka kanssa Bannon teki paljon töitä Britannian EU-eroa koskevan kansanäänestyksen järjestämiseksi. Samana vuonna Bannon järjesti Washingtonissa tilaisuuden Faragen kunniaksi esitellen tämän teemoja amerikkalaisille.

Kansanäänestys toteutuikin 2016. Melkein kaikki asiantuntijat olivat ennustaneet, ettei erovaatimus menisi läpi, mutta näin tapahtui silti. Farage on kiittänyt Bannonia ja Kassamia: heillä oli suuri ansio brexit-voiton saamisessa.

Bannon haluaisi Britannian johtoon Boris Johnsonin.

Mutta kiista brexitin toteuttamistavasta jatkuu. Kova brexit on edelleenkin Kassamin, Bannonin ja Trumpin tavoitteena. Pääministeri Theresa May ei ole vielä saanut aikaiseksi sopimusta EU:n kanssa eron ehdoista ja nyt pelätäänkin sen tapahtuvan ilman sopimusta. Trump ja Bannon ovat toivoneet Mayn eroa ja ehdottaneet uudeksi pääministeriksi brexitiä ajaneen Leave-ryhmän johtajaa Boris Johnsonia.

Trumpin Lontoon-vierailun yhteydessä Bannon kehui Trumpin ystäviä Ukipissa, jotka jo vuosia olivat tehneet työtä EU:n hylkäämiseksi, ja tarjosi heille apuaan kovan (ei Mayn ajaman pehmeän) brexitin aikaansaamisessa.

Bannon ilmoitti Trumpin pettyneen Britannian hallituksen työhön. Trump oli Mayn vieraillessa Yhdysvalloissa tammikuussa 2017 antanut tälle ”yleisneuvon, miten neuvotella ulos EU:sta pääsemiseksi”. Nyt Trump oli tulossa Lontooseen, Bannonin mukaan ilmaisemaan pettymyksensä vielä auki olevasta tilanteesta ja tarjoamaan laajaa vapaakauppasopimusta maiden välillä.

Bannon on nykyään osaksi ulkoistanut itsensä Eurooppaan vahvistamaan EU:n äärioikeistoa. Hän palasi Lontooseen ja liittoutui uudestaan Kassamin kanssa. Brysselissä toimii nyt Liike (The Movement), joka Bannonin johdolla pyrkii vahvistamaan äärioikeistoa ja EU-vastaisia puolueita. Tavoitteena on saada näille puolueille mahdollisimman paljon ääniä toukokuun EU-vaaleissa ja valtaa syyskuussa kokoontuvassa EU-parlamentissa sekä näin lamauttaa EU sisältäpäin.

Bannon ja Kassam ovat yhdessä osallistuneet EU-vastaisiin tilaisuuksiin ympäri Eurooppaa ja tuntuu siltä, että Liike on heidän yhteinen projektinsa, vaikka Bannon ehkä sopii paremmin keulakuvaksi.

Heidän pääliittolaisensa Euroopassa on Unkarin pääministeri Viktor Orbán, joka Bannonin mukaan on ollut ”Trump ennen Trumpia”.

Toukokuussa Budapestissa pidetyssä kokouksessa Bannon sanoi: ”Brexit ennakoi Trumpin voittoa vuonna 2016 ja populistinen kansallismielinen kansannousu on noin vuoden verran pidemmällä Euroopassa kuin Yhdysvalloissa”.

Orbán taas toivoo, että toukokuun EU-vaalit antaisivat enemmistön EU-parlamentissa, joka merkitsisi ”jäähyväisiä ei ainoastaan liberaalille demokratialle ja sen perustalle rakennetulle liberaalille epädemokraattiselle järjestelmälle, vaan koko vuoden -68 eliitille”.

Bannonin Liike tarjoaa EU-kriittisille puolueille apua politiikan suunnittelussa ja mielipidetiedusteluissa. Orbán on jo aiemmin ottanut tällaista vastuuta. Vuodesta 2015 Unkarin hallitus on suorittanut säännöllisiä mielipidetiedusteluja yli kymmenessä Euroopan maissa ja Orbán on käynyt vaalikampanjaa oikeistopuolueiden puolesta Sloveniassa ja Makedoniassa.

Euroopan äärioikeistoa tukee Trumpin ohella myös Vladimir Putin, kuten Anu Kantola toteaa (HS 28.8.): ”Venäjä taistelee ollakseen suurvalta ja yrittää hajottaa EU:ta”. Sputnik tukee Liikkeen toimintaa.