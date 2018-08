Jcornelius/CC-BY-SA-2.0-DE

Maailman kaupungeissa elää vuonna 2050 yli kuusi miljardia ihmistä, joista miljardi kärsii jostakin vammasta. Lisäksi viidennes koko maapallon väestöstä on tuolloin yli 60-vuotiaita, mikä sekin asettaa vaatimuksia kaupunkien rakenteille ja palveluille.

Vammaisten tarpeet huomioon ottavia kaupunkeja vaativa verkosto raportoi, että monilla rikkaidenkin maiden suurkaupungeilla on paljon parannettavaa. Esimerkiksi New Yorkissa vain neljäsosaan metroasemista on esteetön pääsy.

– Meidän on tuotava maanalainen tasapuolisesti kaikkien ulottuville. Ilman sitä vammaisten pääsy kouluun, lääkäriin ja työpaikalle käy vaikeaksi, Victor Calise New Yorkin pormestarinviraston vammaistoimistosta sanoo.

Pariisin 303 metroasemasta vain 9:ään pääsee vaivatta pyörätuolilla. Lontoossa suhde on 71/270.

